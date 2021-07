Trabalho da Politec é tema de estudo de caso publicado em revista da Perícia Federal

O trabalho da perícia criminal no caso de repercussão nacional que vitimou uma adolescente, em julho de 2020, em Cuiabá, é tema de artigo científico publicado na 47ª edição da revista da Perícia Criminal Federal. O material está disponível a partir da página 57.

O artigo, com o título “O trabalho pericial como uma prática multidisciplinar: um estudo de caso’’, foi elaborado a convite da editora da revista, pelo perito oficial criminal da Politec de Mato Grosso, Thiago José Resplande Lima, que realizou a perícia de local de crime do caso.

Na publicação, o perito traz um panorama sobre o exame de necropsia, o ensaio de tiro acidental, o exame da distância de disparo, a produção do laudo à luz dos exames de necropsia e de balística.

Em seu texto, o perito demonstra que o trabalho multidisciplinar da perícia criminal, presente na articulação dos conhecimentos especializados ao longo da investigação, contribui para a consistência e robustez do resultado final, tanto dos laudos especializados quanto do laudo de local, na medida em que é aplicado a um contexto maior e comum a outras instâncias da investigação. “A habilidade multidisciplinar do perito criminal ao relacionar, associar, inferir, limitar os diversos exames periciais resulta em um trabalho com maior solidez técnica”.

Conforme o autor, o estudo permitiu compreender que a tarefa multidisciplinar possibilita aos peritos criminais a capacidade de elucidação de elementos da cena de crime desconhecidos e impossíveis de serem apreendidos apenas com a percepção aparente do local, mas sim com a perscrutação multidisciplinar de sua estrutura por meio da determinação científica de seus vestígios mais elementares.

Os trabalhos realizados pela Politec resultaram em treze laudos periciais – de local de crime, balística, áudio e video, computação forense, biologia forense, toxicologia, necropsia, reprodução simulada, que consistem nas provas materiais que compõem o inquérito policial, embasando toda a persecução penal, até a sentença judicial.