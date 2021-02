Trabalho de manutenção já alcançou mais de 90 km de estradas da zona rural de Cuiabá

O secretário de Governo Luís Cláudio Sodré, que assumiu a pasta no início de janeiro deste ano, afirmou que um dos seus principais objetivos é fortalecer as relações institucionais da Prefeitura de Cuiabá com os demais poderes e instituições, a exemplo da Câmara Municipal, atendendo a diretrizes estabelecidas pelo prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro.

De acordo com ele, a experiência como parlamentar o ajudará a estreitar o relacionamento da Câmara e a Prefeitura. “Acredito que a gente vá conseguir falar um pouco da mesma linguagem parlamentar, que muitas das vezes precisa ser ouvida em seus posicionamentos, em suas críticas, e até mesmo para uma possível decisão de voto desse parlamentar”.

“Aqui na Secretaria de Governo não adianta a gente se comportar como ‘parede’, como ‘porta fechada’ ou como ‘anteparo’ do prefeito. Temos que nos comportar como ‘pontes’ para poder abrir o diálogo, conversar e chegar a uma solução, para que facilite ao nosso chefe maior a decisão final. Se você trabalha como uma ‘parede’, você apenas vai rebater o problema, a demanda ou o projeto que queira ser implantado em Cuiabá”.

O gestor garante que fará o possível para debater todas as demandas de Governo com a sociedade. “Quero cumprir a missão que o prefeito Emanuel Pinheiro me deu, estar aqui criando fontes com a comunidade, com a sociedade, para que dessa forma eu possa contribuir ainda mais com Cuiabá aqui no executivo. Sou oriundo do Judiciário, passei pelo Legislativo e encaro essa missão do Executivo como uma novidade para mim, para a minha vida profissional e estou muito feliz aqui. Trabalhamos muito e a gente sabe que cada trabalho, cada ação, cada programa, cada projeto, que a gente consegue tirar do papel e desenvolver pela nossa cidade é um ganho espetacular para o cidadão daqui. Daqui [do Executivo] eu acredito que posso contribuir ainda mais para a nossa sociedade, principalmente do Governo Emanuel Pinheiro”, afirmou.