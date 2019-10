Trabalho integrado reduz ocorrências de roubo a banco em 50%

Assessoria | PJC-MT

Um integrante de facção criminosa, responsável pela distribuição de drogas e recolhimento do dinheiro proveniente do comércio ilícito, foi preso pela Polícia Judiciária Civil, na segunda-feira (14.10), no distrito de Nossa Senhora da Guia, município de Cuiabá. A ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecente (DRE), com apoio do canil do Serviço de Operações Penitenciárias Especializadas (SOE).

O trabalho integrado aconteceu no final da tarde, para cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, contra o alvo já conhecido da polícia, Adilson Ferreira dos Santos, 34, autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Com ele, foram apreendidas várias porções de pasta base, uma porção de cocaína, mais de R$ 800 em dinheiro, além de outros objetos utilizados para a traficância.

Durante diligências, foi apurado que a casa do suspeito, localizada ao lado de uma unidade do Programa Siminina, no distrito de Nossa Senhora da Guia, funcionava uma boca de fumo. De acordo com as investigações, Adilson tinha funções específicas dentro da organização criminosa e usava um veículo para fazer a entrega de drogas a mando dos líderes. Ele ainda seria responsável por recolher o dinheiro oriundo do tráfico nos pontos de venda, e por reabastecer os comércios ilícitos.

Com base nos indícios, a DRE representou pelo pedido de busca e apreensão, expedido pelo juiz da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá. Com a ordem judicial, os policiais civis em parceira com agentes do SOE acompanhados com cão farejador, foram até o referido endereço, onde foram encontradas várias porções de pasta base, uma porção de cocaína, mais de R$ 800 em dinheiro, além de outros objetos.

Diante do flagrante, o suspeito foi conduzido para DRE junto ao material apreendido, interrogado e autuado por tráfico de drogas. Após a confecção dos autos, o preso foi apresentado para audiência de custódia ficando à disposição da Justiça.