Tradição cultural do ‘Boi-à-Serra’ em Santo Antônio de Leverger receberá emenda parlamentar

Foto: JLSIQUEIRA / ALMT

Com objetivo de incentivar e estimular a cultura no estado, o deputado estadual João Batista (Pros) firmou compromisso de destinar recursos, através de emenda parlamentar, para o grupo Boi Pantaneiro, grupo cultural de dança típica do Boi-à-Serra, de Santo Antônio de Leverger (35 km de Cuiabá).

Na avaliação de João Batista, a cultura em Mato Grosso precisa receber todo o apoio possível para o seu desenvolvimento. “Sou defensor de todas as tradições culturais, inclusive faço parte do Centro de Tradições Nordestinas no estado. A dança do Boi-à-Serra é uma tradição cultural muito importante e faz parte da história do município de Santo Antônio. Por isso, vamos ajudar no que for possível para incentivar e manter essa tradição folclórica da região. Vamos trabalhar para fomentar a nossa cultura”, ressaltou.

De acordo com o diretor do grupo Boi Pantaneiro, Elton Pinho, a dança do Boi-à-Serra acontece nos festejos do Carnaval mas, tradicionalmente, começa a sair pela ruas do município no dia 8 de dezembro, Dia da Nossa Senhora da Conceição.

“Para montar a estrutura tradicional do ‘Boi’, utilizamos madeiras, que formam a carcaça e o chitão, que é um lençol florido que dá o acabamento final da fantasia. Membros do grupo, os ‘chamadores do boi’, tocam bombo, surdo, caixa, tarol, chocalhos e instrumentos de sopro que acompanham toda a apresentação do Boi-à-Serra”, explicou Elton.

Selma Nunes, que também integra a diretoria do grupo, agradeceu o apoio e o recurso que deve ser destinado pelo deputado João Batista. Segundo ela, o grupo recebe pouco incentivo por parte da prefeitura.

“O Boi Pantaneiro surgiu em 4 de fevereiro de 2017, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Hoje, contamos com 65 integrantes que levam alegria à população santo-antoniense. Agradeço imensamente o apoio por parte do deputado João Batista, pois todo ano ficamos na incerteza sobre os recursos advindos da prefeitura, que não é suficiente para alavancarmos nossa cultura no município”, lamentou Selma.

Na noite desta sexta-feira (7), o Boi Pantaneiro realizou uma apresentação na cidade e, segundo informações de Selma, os membros do grupo se emocionaram ao saber que poderão contar com o apoio de João Batista. “Eles ficaram emocionados e agradeceram muito a atitude do deputado em nos ajudar. Nosso grupo se dedica à dança de todo o coração”, concluiu.