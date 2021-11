Tradição do Siriri e do Cururu marcam a sexta oficina de implementação da Praças dos Esportes e da Cultura do Jardim Passaredo

Com apresentações dos grupos de siriri e cururu, Coração Tradição Franciscano, da comunidade São Francisco e Tradição Cuiabana do Coxipo foi realizada na noite desta quinta-feira (4), no anfiteatro da Praças dos Esportes e da Cultura de Cuiabá, no bairro Jardim Passaredo, a 6ª oficina de mobilização para transferência do complexo do Ministério da Cultura e Caixa Econômica Federal, para o Município. As oficinas são organizadas com o objetivo de fortalecer a mobilização social em torno do projeto. Nesta etapa, a organização foi da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer.

A Praças dos Esportes e da Cultura, o primeiro equipamento público da modalidade a ser implantado em Cuiabá, vai abrigar a partir de 2022 serviços culturais, práticas esportivas, formação e qualificação para o mercado de trabalho, serviços socioassistenciais e de prevenção à violência, atividades de inclusão digital, entre outras ações.

A parte externa da estrutura que inclui as pistas de skate e caminhada e quadras coberta e de areia, já vem sendo utilizada pela comunidade local e, desde o início do mês de outubro, o complexo recebe quatro salas anexa, de manhã e no período da tarde, dos 5º e 6º Anos, da EMEB Francisco Pedroso da Silva.

Durante a oficina, a secretária Municipal de Cultura, Esportes e Lazer, Carlina Maria Rabelo Leite Jacob falou sobre o desafio de implementar o projeto. “A nossa responsabilidade nesse momento é muito grande. Seguindo a cartilha da gestão Emanuel Pinheiro, de inclusão social e de fazer o melhor para a comunidade, este projeto é um grande desafio. A ideia da Secretaria é promover o diálogo com a comunidade para que o complexo funcione e atenda as expectativas e, para que possamos agregar cada vez mais serviços em busca de uma melhor qualidade de vida para os morados e a população do entorno”, disse a secretária Municipal de Cultura, Esportes e Lazer, Carlina Jacob.

O secretário adjunto de Cultura, Justino Astrevo apresentou a proposta de intervenção artisitca que será implementada no complexo nos próximos 20 dias, por meio de ação conjunta entre os artistas plástico Regis Gomes, Benedito da Silva e Wender Carlos e a comunidade. “Queremos ocupar esse espaço de maneira produtiva, com atividades culturais que desenvolvam as competências e sensibilização para arte tomando como ponto de partida as vivencias com os grupos de cultura popular da região, transformando a estrutura numa galeria de arte a céu aberto”, disse o secretário adjunto de Cultura, Justino Astrevo.

O secretário adjunto de Agricultura e Abastecimento, Gustavo Padilha que também participou da oficina, anunciou para o dia 19/11 a realização de uma ação do Sine da Gente com os serviços de balcão de empregos, cadastro e formalização de Microempreendedores (MEI) e outros.

No próximo dia 23/11, será realizada a última oficina de mobilização e sensibilização do grupo gestor do complexo, com ações esportivas.

As ações na Praças dos Esportes e da Cultura do Jardim Passerdeo são coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com a comunidade, instituições civis e secretarias municipais, de Obras Públicas; Cultura, Esportes e Lazer; Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência; Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento e da Mulher.