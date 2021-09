Tradição familiar rende prêmio a chocolateira baiana

Brasília (28/09/2021) – A chocolateira Marcela Tavares, criadora da marca Cacau do Céu Chocolates Finos, de Ilhéus (BA), foi a quarta colocada no Prêmio CNA Brasil Artesanal 2021, que reconheceu os melhores chocolates artesanais do Brasil.

A produção de cacau é uma tradição que vem passando ao longo de quatro gerações em sua família, mas a ideia de produzir chocolates artesanais surgiu há 10 anos.

“Eu percebi que não havia uma loja dedicada à fabricação de chocolates finos feitos a partir da amêndoa em Ilhéus. Por isso realizei diversos cursos, inclusive no Canadá, onde já existia o movimento bean to bar (do grão à barra)”.

Apesar de a família produzir cacau, no início ela comprava amêndoas de outro produtor da região, pois não conseguia se dedicar a todo o processo porque conciliava a fabricação de chocolates e o serviço público como oficial temporária do Exército.

Até que em 2018, Marcela, que é a caçula de três filhas, decidiu aprofundar o conhecimento também no processo produtivo do cacau e participou do Pró-Senar Cacau, projeto de assistência técnica e gerencial para cacauicultores, oferecido em parceria com o Sindicato de Produtores Rurais de Ilhéus.

A partir daí ela começou a usar as amêndoas da fazenda da família na produção dos chocolates no método “Tree to Bar”, termo usado para chocolates produzidos pelo mesmo fabricante desde o cultivo até a produção da barra.

“O Pró-Senar Cacau foi um grande diferencial porque me possibilitou utilizar o cacau da nossa fazenda para produzir os chocolates finos. Depois de receber o atendimento técnico eu acompanho todo o processo que vai desde o preparo do solo, plantio, produção de muda, colheita e pós-colheita, secagem, torra e produção do chocolate”.

O atendimento do Senar permitiu alcançar amêndoas de qualidade e deu um novo ânimo para a família. “A minha empolgação e os resultados refletiram positivamente no meu pai que, aos 78 anos, andava meio desiludido depois de enfrentar tantas crises na produção de cacau. Agora ressurgiu toda aquela paixão pela atividade”.

Reconhecimento duplo – Essa é a segunda vez que o chocolate da Cacau do Céu é reconhecido com um dos melhores do Brasil. Na primeira edição do Prêmio CNA Brasil Artesanal, em 2019, o chocolate produzido por Marcela conquistou o segundo lugar.

Onde comprar – Além da loja física em Ilhéus, a Cacau do Céu Chocolates finos comercializa os produtos pelas redes sociais e em lojas de parceiros na Bahia, Pernambuco, Salvador e São Paulo.

Para conhecer os produtos, acesse: https://cacaudoceu.com.br

Assessoria de Comunicação CNA

Fotos: Arquivo pessoal

Telefone: (61) 2109-1419

flickr.com/photos/canaldoprodutor

cnabrasil.org.br

twitter.com/SistemaCNA

facebook.com/SistemaCNA

instagram.com/SistemaCNA

facebook.com/SENARBrasil

youtube.com/agrofortebrasilforte