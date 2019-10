Traficante é preso com 60 comprimidos de ecstasy que seriam comercializados em festas na Capital

Assessoria | PJC-MT

Um traficante conhecido pelo comércio de drogas sintéticas em festas da Capital foi preso em flagrante pela Polícia Judiciária Civil, na manhã desta sexta-feira (04.10), durante mandado de busca e apreensão domiciliar cumprido pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE).

O suspeito, R.S., 40, conhecido como “Jack Juína” e “Jack Paparazzo” foi flagrado com vários comprimidos de ecstasy, além de outras substâncias entorpecentes, dinheiro e duas notas falsas.

A prisão do traficante ocorreu durante cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pela 9ª Vara Especializada de Delitos Tóxicos da Capital, com base em investigações da DRE que o apontavam como fornecedor de entorpecentes em festas “raves” e “afters”.

Durante as buscas na residência do investigado, no bairro Poção, os policiais apreenderam em seu quarto 60 compridos de ecstasy, 3 galões de éter, 6 frascos de corante saborizado, um pino de cocaína, e R$ 254 em dinheiro, e duas notas de R$ 10 falsas.

Questionado, o suspeito confessou que produz o entorpecente conhecido como “Loló” e que também compra ecstasy fora do Estado, recebendo a droga pelo correio e ganhando mais que 100% de lucro na venda de cada comprimido.

Todo material encontrado na casa foi apreendido e o suspeito conduzido a DRE, onde após ser interrogado pelo delegado Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. “Ele afirmou lucrar aproximadamente R$ 400 a R$ 500 por noite, vendendo drogas sintéticas em casas noturnas e em festas conhecidas como ‘After’, tendo como público-alvo especialmente jovens, que frequentam esses locais”, disse o delegado.

Diante da gravidade do crime, o delegado representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva e o suspeito foi encaminhado para audiência de custódia.