Traficante que recrutava menores para atuar no comércio de drogas é preso em Várzea Grande

Assessoria | PJC-MT

A Polícia Judiciária Civil, por meio do Núcleo de Atendimento do Idoso de Cuiabá, instalado na 2ª Delegacia de Polícia do Carumbé, recebeu para uma reunião na terça-feira (06.08), os membros do Conselho Municipal do Idoso.

A visita foi realizada com objetivo de estreitar parceria e fortalecer os trabalhos, sendo um dos principais assuntos, a ideia de articular e desenvolver uma rede cooperativa de atenção ao idoso.

Na oportunidade, também foi entregue ao delegado responsável pelo Núcleo de Atendimento do Idoso de Cuiabá, Vitor Chab Domingues, as reivindicações formalizadas no último Fórum realizado em Cuiabá.

Na reunião, o delegado Vitor Chab Domingues falou sobre a produtividade e resolutividade marcada por uma das diretrizes do Estatuto do Idoso; sobre as medidas de proteção ao idoso, orientação e o acompanhamento, entre outras questões.

O delegado também explicou sobre o fluxo de atendimento do NAI, comportando um setor de registro de boletim voltado ao público idoso; um cartório central vinculado à Delegacia Regional de Cuiabá para maior atenção e transparência das diligências; um pronto atendimento nos moldes de atuação como na violência doméstica, porém, com as especificidades do Estatuto do Idoso onde se busca um maior esclarecimento verbal.

“Entendendo do ocorrido e selecionando uma melhor providência a cada caso, dentro do preconizado no Estatuto e com uma equipe de investigadores cobrindo as tarefas do Núcleo”, disse Vitor Chab Domingues.