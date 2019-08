Traficantes alvos de várias denúncias são presos no bairro Água Vermelha em Várzea Grande

Assessoria | PJC-MT

A Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE), prendeu na terça-feira (13.08), dois traficantes alvos de diversas denúncias pela atuação com o comércio de drogas no bairro Água Vermelha, em Várzea Grande.

Os jovens, E.C.A., 18, conhecido como “Alemão” e A.C.O., 19, vendiam entorpecentes em pequenas quantidades, com objetivo de se passarem por usuários, caso fossem abordados pela Polícia. Após terem a atuação descoberta, eles foram atuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

As investigações iniciaram após a equipe da DRE receber inúmeras informações sobre o tráfico de drogas, na região do Ferro Velho, no bairro Água Vermelha, em Várzea grande. Segundo as denúncias, a venda de entorpecente no local era intensa, principalmente no período noturno, incomodando os moradores do bairro.

Em diligências no endereço, os policiais conseguiram confirmar a veracidade das denúncias, sendo o suspeito “Alemão” conhecido no bairro como “O Traficante do Ferro Velho”. Segundo as informações, o jovem ficava com pequenas porções de pasta base nas mãos que eram vendidas aos usuários.

Com base nas informações, os policiais da DRE identificaram o suspeito e passaram a monitorar a atuação no comércio ilícito, aguardando o melhor momento para abordagem. Durante a vigilância, foi verificada a constante movimentação de “Alemão” e de seu comparsa, A.C.O., indo ao “Ferro Velho” do bairro e a um matagal ao lado da casa.

Durante trabalho de monitoramento, os policiais realizaram a abordagem de usuário que confirmou adquirir porções de entorpecentes com os suspeitos, principalmente no período noturno. Diante das evidências, os policias foram até o Ferro Velho, momento em que Alemão tentou se desfazer de uma pequena porção de pasta base de cocaína.

Com ele os policiais também apreenderam R$ 279 em dinheiro trocado característico da atividade de tráfico. Questionado, o suspeito confessou a sua atuação com o tráfico e disse que o dinheiro era proveniente das vendas do dia.

No interior da residência de Alemão, os policiais apreenderam mais uma porção de pasta base, assim como realizaram a abordagem do suspeito A.C.O., comparsa de Alemão na atividade ilícita. Diante das evidências, os traficantes foram conduzidos a DRE, onde após serem interrogados, foi lavrado o flagrante dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Segundo o delegado da DRE, Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, os traficantes deixavam o entorpecente escondido na mata, e fazia o comércio em pequenas quantidades para não serem flagrados pela Polícia. “A atuação dos traficantes incomodava muito os moradores do bairro, fazendo com que a prisão dos suspeitos fosse aplaudida pelos populares”, disse o delegado.