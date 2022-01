Tráfico de pessoas e segurança na fronteira são tratados em reunião entre Sesp e cônsul da Bolívia

Foto: JLSIQUEIRA / ALMT

O deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) visitou, em dezembro de 2021, a sede do 1° Pelotão da Polícia Militar (PM) de Dom Aquino, que pertence ao 4° Comando Regional de Rondonópolis, com o vereador Tenente Francismar (PL). Na oportunidade, eles foram até um imóvel abandonado que teve as obras suspensas pelo governo de Mato Grosso, há cerca de 14 anos, onde seria construído um batalhão da instituição policial.

“Visitamos esse prédio e me comprometi a fazer as articulações com outros parlamentares para obtermos emendas federais e, claro, ver com o governo estadual como está essa situação para que possamos concluir essa importante obra para o município e aos servidores militares”, explica o deputado.

Claudinei aproveitou a oportunidade para firmar o compromisso com o município, em que fará a destinação de emenda no valor de R$ 140 mil para aquisição de câmeras de monitoramento para serem instaladas em Dom Aquino. “A instalação de câmeras vai contribuir no combate de crimes no município, principalmente na entrada da cidade vindo de Campo Verde e, na saída, indo para Jaciara”, disse.

Para Francismar, essas câmeras é um grande sonho dos militares para inibir diversos tipos de crimes que ocorrem na região. “O deputado Claudinei já era um grande parceiro de polícia, por muitos anos, e agora na vida política. Essa parceria vai garantir uma melhor segurança para os moradores de Dom Aquino. Recebemos a boa notícia com a destinação de emendas e a população vai ficar, com certeza, muito feliz e o prefeito também”, declarou o vereador.

Viatura – Em julho de 2020, o 1° Pelotão da PM de Dom Aquino recebeu uma viatura para atender o trabalho dos servidores da unidade, por meio da indicação de n.º 2.084/2019 do deputado Claudinei que fez a solicitação para a Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp).