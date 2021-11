Trecho da Avenida Brasil será interditado por 30 dias para obras; Semob sinaliza região

A Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) informa que devido a obra que será realizada pela Secretaria de Obras do Município, na Avenida Brasil, no bairro Morada do Ouro, um trecho da via será interditado pelo período de 30 dias, a partir desta quinta-feira (11). Nesta quarta-feira (10), a pasta de Mobilidade concluirá as marcações e sinalizações das rotas alternativas.

Conforme a Secretaria de Obras Públicas, a travessia tubular daquele trecho de 25 metros, que corresponde ao córrego Gumitá, será substituída por bueiro duplo celular.

“A intenção é acabar com as inundações que ocorrem naquele ponto. As obras ocorrerão do trevo que dá acesso a Upa Morada do Ouro até a um posto de combustível, rumo ao CPA. No trevo também haverá uma obra posteriormente a essa, que será de drenagem e implantação de coletores e ampliação de captação de águas fluviais”, explicou o prefeito em exercício, José Roberto Stopa.

Motoristas devem ficar atentos às rotas que, após o trevo, deverão virar à direita no sentido a Avenida Tancredo Neves – posteriormente virando a terceira via a esquerda – entrando na Av. Acácia Cuiabana e retornando para a Av. Brasil.