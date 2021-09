Trecho precário da MT-448 vai receber nova pavimentação asfáltica

Foto: SAMANTHA DOS ANJOS FARIAS

Com a pandemia da Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Alto Araguaia recebeu novos equipamentos que vão contribuir com o trabalho dos servidores e no atendimento de pacientes do Hospital Municipal Deputado Cacildo Hugueney. A aquisição, no valor de R$ 160 mil, foi feita por meio de emenda parlamentar do deputado Delegado Claudinei (PSL).

A unidade de Saúde, que é de pequeno porte, recebeu um ventilador pulmonar fixo, um monitor multiparâmetro, quatro bombas de infusão, quatro oxímetros de pulso portátil, dois desfibriladores externos e dois ventiladores pulmonares para transporte.

“É uma satisfação contribuir com a saúde desse município. Ainda mais com esse hospital que precisava de novos equipamentos, principalmente com a situação da Covid-19 que permanece em nosso meio. Fico feliz em somar com Alto Araguaia que é uma cidade que conheço bem e que precisa dessa atenção”, disse o parlamentar.

“Agradeço a emenda do deputado que foi enviado para nós. Esses equipamentos vêm reforçar os trabalhos dentro da nossa unidade hospitalar. O que Alto Araguaia não tinha de estrutura, também foi complementado com os recursos do governo de Mato Grosso. Graças a Deus, não tivemos dificuldades no período da Covid-19”, afirmou o prefeito de Alto Araguaia, Gustavo de Melo Anicezio.

Estrutura – O Hospital Municipal de Alto Araguaia é composta de enfermarias pediátrica e de adultos, salas de medicação, estabilização e de emergência.

Alto Araguaia fica a uma distância de cerca de 418 km da capital de Cuiabá e tem uma população estimada de cerca de 19 mil habitantes, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2019.