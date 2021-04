Treinamento em Jaciara fomenta criação de Associação de Apicultores

Moradores de Jaciara começaram um projeto para contribuir com o desenvolvimento da apicultura no município. O pontapé inicial foi o curso de Apicultura Básica, ofertado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT), em parceria com o Sindicato Rural local. Esse foi o primeiro curso de apicultura em Jaciara. Pouco mais de um mês depois da capacitação, os produtores já adquiriram mais de 130 caixas de colmeia e se organizam para criarem uma associação.

Alberto Chiapinotto, presidente do Sindicato Rural de Jaciara, foi um dos idealizadores do projeto. Para ele, essa é uma forma de incentivar os apicultores a se desenvolverem na atividade. “É uma forma de dar viabilidade e renda. É projetar algo para que as pessoas coloquem em prática os ensinamentos e trabalhem com entusiasmo”.

O treinamento ofertado em março despertou tanto interesse que já há uma segunda turma programada para 10 de maio. Além do conhecimento técnico na área, os apicultores também receberão treinamento sobre Associação e Cooperativismo, para entenderem melhor o funcionamento da atividade. “Ao todo, são cerca de 30 produtores interessados em se associarem”, afirma Chiapinotto.

Segundo o supervisor da Regional do Senar-MT na região, Jonathan Borges, a demanda é antiga e a proporção que a iniciativa tomou é muito boa. “Depois do curso, fomentamos abrir a associação, o estatuto dela está praticamente pronto e tudo com apoio do Sindicato. E ainda estão aparecendo novos produtores interessados”.

Além das instituições já mencionadas, também atua como parceira da Secretaria Municipal de Agricultura. Uma das ações previstas pelo poder público é a criação de um centro comunitário, denominado Casa do Mel. “No local, os produtores poderão, de forma gratuita, higienizar o produto, processá-lo e fazer a embalagem do mel”, garantiu o diretor de Agricultura, Pedro Neponuceno.

Há cinco anos, Antônio Pereira deixou dois empregos na cidade para investir na apicultura. Segundo ele, foi uma experiência muito importante na agricultura familiar e vem dando certo. “Estou muito satisfeito. Hoje, precariamente, eu e minha esposa produzimos em média, 700 a 800 quilos de mel. Agora com o curso, nós teremos a condição de melhorar e com as mesmas colmeias que temos, produzir 1,500 quilos/ano”.

Promissor – O instrutor credenciado ao Senar-MT, Marcelo Névoa, explica que a apicultura consiste em produtos que vão além do mel. “Também é possível trabalhar com a geleia real, o própolis, o néctar e outras opções que a apicultura oferece. O Senar-MT mais uma vez vai estar envolvido na capacitação do pequeno produtor para aprender a produzir mel e derivados”.

Com assessoria da Prefeitura Municipal de Jaciara