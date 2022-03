Treinamento gratuito do Senar/MS capacita mulheres no empreendedorismo e liderança rural

Qual é o seu superpoder? Esta é a pergunta que abre o treinamento do Programa Mulheres em Campo do Senar Mato Grosso do Sul. Dados do último Censo Agropecuário do IBGE mostram que as mulheres estão no comando de 13,6 mil propriedades, o que representa 19% das propriedades em MS. O potencial profissional de mulheres que atuam no setor é tema da editoria #EducaçãonoCampo desta quarta-feira (09), especial Semana da Mulher.

A iniciativa tem o objetivo de desenvolver competências de empreendedorismo e gestão, visando o desenvolvimento pessoal e da propriedade rural, sendo voltado exclusivamente para a mulher que moram ou atuam no campo.

“Da escolha do nome à comercialização. Do planejamento à execução. O curso ensina mulheres a entender sobre a seara do seu negócio, saber da matéria-prima, dos cálculos, das vendas, entre outros assuntos que fazem parte da rotina de toda empresa”, explica a instrutora, Monique

O encontro é semanal com duração de 8 horas cada. São cinco etapas para abordar diagnóstico da propriedade rural e empreendedorismo, planejamento, custo de produção, indicadores de viabilidade, comercialização e desenvolvimento pessoal.

“As mulheres do agro buscam melhorar sua qualificação profissional, a partir de cursos, palestras e troca de informações do mesmo setor. Com o avanço da tecnologia e as mudanças na forma de gestão do agronegócio fazem com que o mercado demanda maior competência e conhecimentos técnicos”, acrescenta.

Ficou interessada? Procure pelo sindicato rural do seu município e tenha mais informações sobre esta e outras capacitações. Acesse senarms.org.br e saiba mais sobre a atuação das mulheres no #MercadoAgropecuário no estado.

Assessoria de Comunicação do Sistema Famasul – Ellen Albuquerque

Foto: CNA