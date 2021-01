Treinamento minimiza acidentes no campo

Brasília (19/01/2020) – A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) realizou, na terça (19), uma reunião preparatória para a rodada de negócios virtual do projeto Agro.Br, com foco no comércio entre empresários rurais brasileiros e compradores dos Estados Unidos e da União Europeia.

O objetivo do encontro foi apresentar aos participantes a dinâmica de funcionamento das reuniões virtuais e as principais dicas sobre a negociação com os compradores internacionais.

Durante a reunião, o sócio da Broggini Consultoria, Gabriel Walmory, apresentou os detalhes e o funcionamento da plataforma que será utilizada durante a rodada de negócios.

Segundo ele, é fundamental que o empresário crie um perfil completo da empresa e do produto que deseja exportar, com o uso imagens, dados e informações, pois servirá de catálogo e vitrine para o possível comprador.

Já o diretor Executivo da Ultramares Negócios Internacionais, Maurício Manfre, falou sobre as melhores práticas para a participação de rodadas de negócios internacionais online. Para ele, a rodada é uma oportunidade de conhecer um parceiro comercial e alinhar interesses em relação ao produto, à oferta e à demanda.

“A habilidade de comunicação é muito importante, principalmente com relação ao idioma do comprador. O “pitch de vendas” deve ser ensaiado e o empresário rural deve se vestir como o faria para uma reunião de negócios presencial”.

A rodada de negócios acontecerá de 1º a 5 de fevereiro e será organizada pela CNA, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).

Seminário – No dia 26 de janeiro, a CNA promove o “Seminário Virtual Agro.BR 2021: Capacitação em vendas para a Europa”, para apresentar as principais características comerciais de países estratégicos no continente europeu para diversas cadeias produtivas brasileiras. Inscrições abertas até 25 de janeiro, no link: https://mla.bs/2523c4d4

O Agro.BR – O projeto é um convênio entre a CNA e Apex-Brasil voltado para a internacionalização do agro brasileiro. A iniciativa auxilia empresários do setor, viabilizando negócios internacionais para aumentar a presença de pequenos e médios produtores no comércio exterior, além de diversificar a pauta de exportação brasileira.

Assessoria de Comunicação CNA

Telefone: (61) 2109-1419

flickr.com/photos/canaldoprodutor

twitter.com/SistemaCNA

facebook.com/SistemaCNA

instagram.com/SistemaCNA

facebook.com/SENARBrasil