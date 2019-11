Treinamento orienta gestores e técnicos municipais sobre o Sistema do CadÚnico

Gestores, entrevistadores e operadores do Cadastro Único (CadÚnico) de Mato Grosso, participam nos dias 28 e 29 de novembro de um treinamento do “Sistema do Cadastro Único – V7”, em Cuiabá. Desenvolvida pela Caixa Econômica Federal (CEF), em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc-MT), a iniciativa teve como objetivo apresentar a base conceitual e exercitar as funcionalidades do Sistema visando o aprimoramento da atuação dos profissionais nos municípios.

Nesta quinta e última turma participaram os municípios de: Alto Araguaia, Aripuanã, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Confresa, Cuiabá, Gloria D’ Oeste, Itanhangá, Jauru, Lucas do Rio Verde, Paranatinga, Porto dos Gaúchos, Porto Esperidião, Querência, Rondolândia, Rondonópolis, Santa Rita do Trivelato, Santo Antônio do Leste, Santo Antônio do Leverger, São Pedro da Cipa, Terra Nova do Norte, Várzea Grande.

“Promovemos a mobilização dos municípios que possuem gestores e entrevistadores novatos e estamos participando também, para nos qualificar e dar apoio técnico aos municípios. O preenchimento correto das informações das famílias inseridas possibilita a formulação de políticas públicas, que atende às demandas dos municípios”, pontuou Eva Anete Domingos, técnica da coordenação de Gestão do Cadastro Único e PBF da Setasc.

O técnico bancário da Caixa Econômica Federal, Norton Cezar Barato, que ministrou os dois dias de treinamento, explicou que a ação é realizada de forma simultânea em todo país. “Buscamos atender aqueles municípios que tem trabalhadores que estão iniciando agora, atendendo o principal intuito da capacitação. Falamos ao longo dos dois dias de todas as funcionalidades do Sistema e após a parte teórica, o pessoal pôde praticar nos computadores do laboratório para avaliar a aprendizagem”, destacou.

A gestora do programa Bolsa Família do município de Santa Rita do Trivelato, Jaqueline Pereira dos Santos, participa pela primeira vez, da capacitação. “Eu iniciei no começo do mês de novembro com o meu trabalho, por isso participei do curso. Foram dois dias muito produtivos, foi maravilhoso, eu não tinha noção do tanto que o sistema é amplo e que facilita o nosso trabalho de inserção das famílias em todos programas sociais”, explicou.