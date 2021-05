Treinamentos virtuais ao vivo do Senar Goiás ajudam comerciante que precisou fechar lanchonete a manter renda

“O biscoito de queijo faz sucesso demais. As pessoas compram o assado na lanchonete pra comer na hora e já querem levar a bandeja deles congelados”. O relato é da comerciante Cristina de Jesus Campos que já pode reabrir sua lanchonete no centro de Paracatu. O comércio tinha fechado no começo do ano por causa da pandemia. Sem ter como vender, ela foi em busca de qualificação.

“Minha irmã trabalha no Sindicato Rural de Cristalina e me falou que com a pandemia, alguns cursos que o Senar Goiás realizava de forma presencial iriam ser oferecidos de forma on-line. Com aulas ao vivo. Eu não pensei duas vezes e comecei a acompanhar. Foi uma benção! Num dos primeiros, o instrutor Cristiano Ferreira, nos ensinou como colocar o preço correto nas mercadorias e nos deu a ideia de fazermos anúncios dos nossos produtos nos classificados da cidade. Foi o que me salvou. Porque mesmo com a lanchonete fechada, as pessoas continuaram comprando”, conta Cristina.

A comerciante sempre teve a mão boa pra cozinhar e por isso ela participou de praticamente todas as aulas on-line voltadas para treinamentos em alimentação. O biscoito de queijo aprendeu a fazer com a instrutora do Senar Goiás Cinthya Parreira. Ele já é bem famoso. Tem o gostinho daqueles típicos da fazenda. Além deles, ela também passou a fazer mini-pizzas, vende as bandejas com elas congeladas e sempre tem uma quentinha na hora para quem vai à lanchonete.

“Os cursos do Senar são maravilhosos. Esses on-line deveriam continuar. Atende muito a demanda de quem não pode sair de casa, ou até mesmo mora em outro estado. Eu gostei demais e foi graças a esses treinamentos que eu consegui ter renda quando todo mundo tinha que fechar. Quando pude reabrir eu também tinha novas delícias para oferecer”

As palestras virtuais ao vivo do Senar Goiás fazem parte do Campo em Ordem em Regime Especial de Atividades não Presenciais. Mesmo com a retomada da economia elas continuam disponíveis nos programas de Formação Profissional Rural (FPR) e Promoção Social (PS). Basta solicitar no Sindicato Rural de cada região.