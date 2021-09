Três etnias da região Oeste participam do Circuito Tecnológico

Produtores atendidos pelo Programa AgroNordeste, em Novo Cruzeiro, economizaram recursos na compra coletiva de 21 toneladas de fertilizantes e 86,5 toneladas de corretivo de solo. De acordo com o técnico de campo Leandro Gonçalves Meira, houve economia de 18% no primeiro montante e de 37,5% no segundo.

O AgroNordeste é uma iniciativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) em parceria com o Sistema CNA/SENAR. Em Minas Gerais, o AgroNordeste é desenvolvido pelo Sistema FAEMG/SENAR/INAES em parceria com os Sindicatos Rurais.

“Um dos principais ganhos do programa é a união dos produtores do grupo. Vejo muito isso nas compras coletivas, levando em consideração que o pequeno produtor passa por muitos obstáculos ao comprar em grande escala”, destacou o gerente regional do Sistema FAEMG/SENAR/INAES em Araçuaí, Luiz Rodolfo Antunes Quaresma.

Segundo ele, com a compra coletiva, o produtor também consegue intensificar o uso de insumos que teria dificuldade de utilizar em volumes adequados, se estivesse comprando de forma convencional. “Então, a propriedade aumenta a produtividade de forma competitiva”, complementou.

O técnico de campo que conduziu o trâmite afirma que o principal objetivo das compras coletivas é a redução dos custos na produção e que a interação entre os produtores favorece a efetivação da compra. “Outros fatores importantes devem estar alinhados, como a adequação tecnológica para o acesso a insumos que vão contribuir para o aumento da qualidade e produtividade”.

“O técnico é um profissional confiável e cuidou de todo o processo. Tudo o que barateia a produção é bom. Quero continuar e vou avisar também aos meus vizinhos! Compramos no preço de atacado e estou muito satisfeito”, comemorou o produtor Marcus Sergi Pereira Seabra.