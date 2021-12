Três homens são presos pela PM por latrocínio em Peixoto de Azevedo

Os prefeitos que participaram da assinatura que garante R$ 251 milhões em investimentos na Educação de Mato Grosso destacaram a eficiência do Governo do Estado, que se tornou o maior parceiro dos municípios em todas as áreas. Também ressaltaram uma “virada de página” no ensino público, com avanços significativos na infraestrutura das escolas e no sistema de aprendizagem.

Ao todo, participaram do evento realizado nesta terça-feira (28.12), no Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 48 prefeitos de diversas regiões do Estado. Para o prefeito de Querência, Fernando Gorgen, é gratificante observar que o imposto pago pela população está voltando em ações e serviços. Como prefeito de quarto mandato, ele explica que é uma grande evolução o Governo fazer uma gestão eficiente, comprometida, e que não faz promessas que não serão cumpridas.

“Quem já acompanhou o passado sabe que nós temos que erguer as mãos para o céu, porque temos hoje um trabalho alinhado com a bancada estadual, federal e principalmente com os prefeitos e vereadores, que são aqueles que estão perto da população e que muitas vezes se passaram por mentirosos quando não conseguem realizar as obras prometidas, estamos realmente muito satisfeitos com o momento atual de Mato Grosso”, destaca Gorgen.

Querência contará com mais de R$ 10 milhões para investir em duas escolas, contemplando alunos das redes municipal e estadual de ensino. Além disso, ele frisa que o Governo é parceiro em outras áreas prioritárias, como infraestrutura e saúde. “O que a gente via antes era um Estado crescendo em produção, em arrecadação, mas com uma administração que dava calote em prefeitos, fornecedores, e que não tinha dinheiro para investir, hoje, graças a um gestor comprometido em fazer “gestão” mudamos completamente esse cenário”.

O prefeito de Alto Paraguai, Adair Alves Moreira, que é prefeito de terceiro mandato e também já acompanhou outros governos, destaca uma “verdadeira virada de página”. O município contará com cerca de R$ 10 milhões para construir uma nova escola, com 16 salas de aula, quadra poliesportiva e ambiente adequado para alunos e profissionais da educação. A rede compreende quatro escolas estaduais e duas municipais e cerca de 700 estudantes. “Já acompanhei, no passado, a Seduc com R$ 1,8 milhão de orçamento para investir em obras de infraestrutura. Estar aqui para a assinatura deste convênio com o Governo garantindo mais de R$ 250 milhões e ainda com capacidade para investir mais é uma injeção de ânimo em todos, nós, prefeitos”.

Hemerson Máximo, prefeito de Colíder, afirma que é “um dia histórico para a educação” e para o município que receberá R$ 7 milhões para quatro convênios que atenderão escolas rurais e urbanas, com ações de modernização, revitalização, construção de quadra poliesportiva e embelezamento. “Desde que assumiu a gestão, o governador tem sido um grande parceiro, aliás, hoje o Governo é o maior parceiro dos municípios. Na educação, há mais de 20 anos não recebíamos investimentos”. O município terá mais de 600 estudantes beneficiados com o recurso.

Para o prefeito Miguel Vaz Ribeiro, de Lucas de Rio Verde, município que possui mais de 11 mil alunos na rede municipal de ensino e que já se destacou ficando em segundo e terceiro lugar nas séries iniciais do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) entre as escolas de Mato Grosso, todos os investimentos do Governo na adequação vão retornar em avanço nos índices de ensino e aprendizagem. “Prédios modernos, climatizados, com boa estrutura, acessibilidade e novas tecnologias em sala de aula garantirão um ganho importante na produtividade da educação, avalio que logo estaremos, como almeja o governador, entre os estados brasileiros com os melhores resultados não só no agronegócio, na economia, mas, principalmente, na educação, estamos no caminho certo”.

A prefeita de Cáceres, Eliene Liberato Dias, adianta que o Governo historicamente está investindo mais de R$ 58 milhões em obras de infraestrutura no município, beneficiando toda a região oeste de Mato Grosso, e com o convênio assinado com a educação, também contará com sua primeira escola “modelo”, garantindo R$ 7,5 milhões para a construção de 16 salas de aula e em uma estrutura adequada para atender mais de mil crianças. “Sem dúvida, essa escola é um presente para a população cacerense, escolhemos o bairro Residencial Universitário 1 e 2 para a construção, porque é um bairro novo e a obra impactará diretamente na qualidade de vida de 800 famílias que estão hoje em vulnerabilidade social”.