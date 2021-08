Três polos de vacinação aplicaram mais de 28 mil doses contra a covid-19 durante semana de hora estendida

A estratégia de vacinação contra a covid-19 em horário estendido até às 21h nos polos SENAI Porto, UFMT e SESI Papa (ambos drive-thru), determinada pelo prefeito Emanuel Pinheiro, que funcionou de segunda (23) a sexta-feira (27), atingiu sua meta: todos os três polos aplicaram mais de 9 mil doses cada, totalizando 28.750 doses no período. Somando com os polos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) e SESC Balneário, o saldo desses últimos cinco dias foi de 38.165 doses aplicadas, entre primeira e segunda dose e dose única.

O prefeito Emanuel Pinheiro comemorou o resultado positivo. “Pela primeira vez, desde o início da campanha de imunização contra a covid-19, recebemos uma grande quantidade de vacinas, o que nos possibilitou ampliar o horário dos polos, atendendo a um público maior, dando vazão e acelerando a aplicação das doses. Como planejado, batemos e até ultrapassamos a meta de 9 mil doses por polo. Quero agradecer à população cuiabana, que está aderindo à campanha e buscando sua imunização, como também parabenizar a todos os profissionais que estão empenhados nessa missão”, disse.

Descentralização

Com a chegada de mais doses de vacina contra a covid-19 para a capital, o prefeito solicitou à coordenação da campanha municipal de imunização que comece a descentralizar a aplicação de vacinas, levando para alguns postos de saúde nas quatro regionais. As unidades serão definidas pela coordenação da Atenção Primária que, juntamente com a coordenação da campanha de imunização, entregará ao prefeito o planejamento de execução da descentralização até a próxima quinta-feira (02).

Saiba como funciona hoje

Neste sábado (28), a campanha de imunização contra o coronavírus está funcionando nos polos de vacinação da Assembleia Legislativa e do Sesc Balneário e no drive-thru do Sesi Papa. A faixa etária de 25 anos acima é o grupo prioritário que está sendo atendido no momento, além de jovens entre 18 e 24 anos cadastrados no site e agendados com as vagas remanescentes dos faltosos dos dias anteriores.

Pessoas que estão com a segunda dose agendada para hoje (28/08) devem consultar o cadastro no site vacina.cuiaba.mt.gov.br para ver o local onde estão agendadas. Aqueles que não tiverem a agenda da segunda dose no cadastro, devem ir a um dos polos citados acima, com a caderneta de vacinação e documento original com foto. Quem for tomar a segunda dose em algum polo de drive-thru precisa levar o QR Code impresso, pois o documento será usado para o registro da vacina no sistema do Plano Nacional de Imunização. É imprescindível levar o cartão de vacinação.