Três polos de vacinação vão funcionar neste sábado em Cuiabá

Devido ao alto número de pessoas agendadas para serem vacinadas e que não comparecem, a Secretaria Municipal de Saúde manterá o rodízio de polos de vacinação nos fins de semana. Neste sábado (19) estarão abertos o Sesc Balneário e os dois polos de drive thru, Sesi Papa e UFMT.

Estão sendo vacinados atualmente todos os grupos prioritários anteriores, além de grávidas e puérperas e pessoas sem comorbidades a partir dos 50 anos. Para se cadastrar, é necessário entrar no site vacina.cuiaba.mt.gov.br e preencher todos os campos obrigatórios. Deste modo, a pessoa entrará em uma fila de espera virtual. Quando ela for agendada, o sistema do site enviará uma mensagem de WhatsApp automática e/ou um e-mail para a pessoa informando que ela já está confirmada para ir tomar sua vacina. No dia da vacinação, a pessoa deve levar o QR Code do agendamento impresso, um documento com foto e o comprovante de endereço de Cuiabá. A pessoa também deve estar com o cartão do SUS atualizado.

As grávidas e puérperas que não tem comorbidades precisam levar a indicação do médico por escrito, junto com o restante da documentação, de acordo com a resolução da CIB (Comissão Intergestores Bipartite), publicada em 10 de junho.

*SEGUNDA DOSE DA CORONAVAC*

A nova remessa de vacinas que chegou a Mato Grosso nesta sexta-feira (18) será entregue para a coordenação da campanha de Cuiabá neste sábado (19). Sendo assim, estas doses começarão a ser utilizadas apenas a partir de segunda-feira (21).

As pessoas que precisam tomar a segunda dose da Coronavac precisam ficar atentas ao cadastro no site Vacina Cuiabá, pois receberão o agendamento com o dia, local e horário que devem comparecer para serem imunizados e completarem o esquema vacinal. “Nós sabemos que as pessoas estão ansiosas para tomarem a segunda dose, mas infelizmente a falta do imunizante foi um problema que ocorreu no país inteiro. Para que possamos aplicar as vacinas de forma organizada, pedimos que as pessoas sigam o agendamento. Dessa forma conseguiremos evitar aglomerações.