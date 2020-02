Três suspeitos de roubo a conveniência de posto de combustíveis são presos em ação policial

Assessoria/PJC-MT

Policiais da Delegacia Especializada de Rubos e Furtos de Rondonópolis (212 km ao sul de Cuiabá) prenderam nesta quinta-feira (06.02) três pessoas suspeitas de envolvimento em um roubo praticado em uma loja de conveniência de um posto de combustíveis na cidade.

Além das três pessoas presas em flagrante, as equipes da Derf conseguiram recuperar parte do dinheiro roubado e aprenderam uma arma de fogo empregada no crime e o veículo utilizado para a fuga.

Na noite de quarta-feira (05.02), dois homens entraram na loja de conveniências localizada em um posto de combustíveis no bairro Cidade Salmen e, armados, anunciaram o roubo mediante ameaça. Os suspeitos levaram R$ 2,5 mil do caixa da loja, celulares e joias das vítimas e fugiram do local em um veículo Palio prata.

Em investigações para esclarecer o crime, os investigadores da Derf conseguiram localizar um dos objetos roubados e por meio dele, chegaram a uma residência no bairro Jardim Liberdade, onde foi localizado parte dos objetos e do dinheiro roubado. Os três suspeitos foram abordados em outros dois locais no bairro e em uma das casas, os policiais encontraram o veículo utilizado na fuga.

Os três foram encaminhados à delegacia especializada, onde foram autuados em flagrante por roubo e depois encaminhados para audiência de custódia no Fórum da Comarca.