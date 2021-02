Três unidades da PM têm mudança de comando nesta quarta-feira em Cuiabá

Nesta quarta-feira (17.02), as 16h30, será realizada a troca de comando de três unidades do 1º Comando Regional da Polícia Militar, em Cuiabá. A solenidade será no pátio de eventos do 1º Batalhão, no bairro do Porto, sob a presidência do coronel Esnaldo de Souza Moreira, comandante do 1ºCR.

A tenente-coronel Jane Souza Melo assumirá o Comando do 9º Batalhão, unidade com sede no bairro Tijucal que há quase dois anos está sob o comando do também tenente-coronel Juliano Paulo Athayde. Atualmente, a TC Jane responde pelo comando do 7º Batalhão de Rosário Oeste (128 km de Cuiabá).

Já o tenente-coronel Óttoni Cézar Castro Soares assumirá o comando do 24º Batalhão, unidade com sede no bairro São João Del Rey até então sob o comando do tenente-coronel Frederico Correa Lima Lopes. Óttoni retorna às atividades operacionais após um período ocupando cargo de assessoramento no Ministério Público Estadual.

Na mesma solenidade em que passa o comando ao TC Óttoni, Frederico assumirá o comando da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar de Segurança Institucional (a Cia Palácio), substituindo o também tenente-coronel Gilcimar Mendes Corrêa.

O comandante do CR 1, coronel Esnaldo, explicou que essas mudanças fazem parte da rotina da Polícia Militar. De acordo com ele, além de possibilitar a oxigenação das atividades operacionais, permitem que outros oficiais assumam postos de comando.