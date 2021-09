Tribuna livre discute impacto do racismo sobre saúde mental

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, relembra que finaliza nesta quinta-feira (30), às 18h presencialmente e às 23h59 virtualmente, o prazo para prestação de contas do edital de Fomento, lançado via Lei Federal Aldir Blanc em Cuiabá e executado pela Secretaria em parceria com o Conselho Municipal de Política Cultural.

“Este é o último edital em aberto e com seu encerramento finalizamos o ciclo da Lei Federal Aldir Blanc em Cuiabá, que gerou milhares de empregos direta e indiretamente, revelou muitos talentos e também nos mostrou novos trabalhos de talentos já antigos. Este edital é mais uma prova do comprometimento da gestão Emanuel Pinheiro com o fomento à cultura cuiabana e a dedicação da nossa classe artística nas produções de alto nível cultural e intelectual”, disse a secretária de Cultura, Esporte e Lazer, Carlina Rabello Leite Jacob.

A prestação de contas deve ser enviada em arquivo único, formato PDF até às 23h59min do dia 30 de setembro para o email protocolo@smcel@cuiaba.mt.gov.br ou entregue presencialmente na sede da Secretaria de Cultura também até o dia 30 de setembro, no entanto, até o horário máximo das 18h. Para informações, basta procurar a Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Política Cultural pelo telefone (65) 3617-1261 ou presencialmente na sede da Secretaria de Cultura, na Rua Barão de Melgaço, 3677, Centro. O atendimento funciona de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

No total, foram R$ 3,9 milhões investidos na Lei Federal Aldir Blanc em Cuiabá, somando 156 projetos do edital de Fomento, 61 artistas do edital de Aquisição de Obras para Acervo Municipal, 19 Mestres da Cultura Popular e 40 entidades beneficiadas com o edital de Subsídio.

Os editais têm investimento oriundo do Fundo Nacional de Cultura repassado via Secretaria Especial de Cultura – Ministério do Turismo – para o Fundo Municipal de Cultura de Cuiabá, por meio da Lei Federal 14.017/2020 – Aldir Blanc, criada para oferecer apoio financeiro aos artistas e profissionais da cultura diante da pandemia mundial da COVID-19. Em Cuiabá, a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer foi a responsável pela execução do orçamento e teve a colaboração do Conselho Municipal de Política Cultural.

Todos os editais, documentos complementares e os resultados estão disponíveis no site da Prefeitura de Cuiabá, no menu da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, Conselho Municipal de Política Cultural, ou clicando no banner da Lei Aldir Blanc na página principal do site.