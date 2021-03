Tribuna livre discute situação da mulher negra

Na sessão ordinária desta quinta-feira (04.03), a Câmara Municipal de Cuiabá recebeu a visita do deputado estadual Allan Kardec. Representando a Assembleia Legislativa, o parlamentar apresentou duas ideias para serem trabalhadas em conjunto entre os Legislativos em prol da população da região metropolitana.





A primeira delas trata sobre ajuda ao setor econômico e geração de emprego e renda. Kardec comentou que a pandemia do novo coronavírus impactou os empresários do Estado e, consequentemente, resultou no aumento de desempregados.





A ideia apresentada é que os Legislativos proponham aos Executivos estadual e municipal projetos para recuperação do setor ou colaborar com programas já existentes.





“Quando se fecha uma escola particular, por conta da pandemia ou por conta da crise, desemprega muita gente. Quando fecha um bar, um restaurante, uma lanchonete desemprega muita gente. O que a Assembleia e a Câmara podem propor de ideias inovadoras na ampliação da possibilidade de emprego e renda? Temos duas grandes secretarias importantes como a Estadual de Desenvolvimento Econômico e a Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico. Eu acho que a partir daí podemos apresentar uma proposta para que os pequenos e médios empresários do comércio e de serviços possam buscar recursos enquanto no mesmo período possam estar gerando emprego e renda”, disse.





Ele ainda comentou a proposta dos Legislativos colaborarem com os programas sociais para que possam ajudar as pessoas que ficaram desempregadas durante a pandemia.





A segunda ideia apresentada pelo deputado estadual aos vereadores e vereadoras para que haja uma articulação para compra de vacinas para que a população de Cuiabá e Várzea Grande seja 100% imunizada contra acovid-19.“Nós recebemos todos os dias pessoas do interior e se não tivermos um programa de imunização completa dos cuiabanos e várzea-grandenses quem vem do interior pra cá vai ser infectado. Cuiabá e Várzea Grande precisam protagonizar a erradicação da pandemia através da vacina”, destacou.





O presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, Juca do Guaraná Filho, agradeceu a participação do deputado e destacou que o Legislativo municipal está aberto para debater assuntos que possam colaborar com o desenvolvimento do Município.





Sessão – Na sessão extraordinária, os vereadores e vereadoras analisaram sete vetos do Executivo, sendo que três foram derrubados e quatro mantidos. Além disso, foram aprovadas moções de aplausos e indicações apresentadas.

Ascom Câmara Municipal de Cuiabá