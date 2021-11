Tribunal Pleno realiza sessão extraordinária nesta quinta-feira (4)

Tony Ribeiro/TCE-MT Clique para ampliar

A recomposição do quadro constitucional do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) foi totalmente concluída com o retorno do conselheiro Sérgio Ricardo ao exercício pleno de suas funções junto à Corte de Contas, na sessão ordinária desta quarta-feira (3), primeira que participou após assinar o termo de reintegração ao cargo.

Na oportunidade, quando também foi realizada a eleição da 56ª Mesa Diretora do TCE-MT, o presidente, conselheiro Guilherme Antonio Maluf, deu boas-vindas a Sérgio Ricardo e lembrou que, em dez anos, este foi o primeiro processo eleitoral com a presença de todos os conselheiros titulares.

“O Tribunal de Contas está hoje com seu quadro completo. Conte com essa presidência neste retorno. Todos nós sabemos da sua capacidade e da forma como o senhor conduz seu gabinete, por isso, boas-vindas”, disse o presidente.

O conselheiro Sérgio Ricardo, por sua vez, afirmou ser uma honra estar de volta. “Muita gente espera um discurso triste, de mágoa, injustiçado. Mas, daqui para frente é página virada, volto para cá melhor.”

Em sua primeira fala em Plenário, o conselheiro também cumprimentou a todos os servidores e chamou a atenção para a maturidade técnica do órgão.

“O tribunal hoje está preparado para o crescimento do estado e tudo que Mato Grosso vai construir e vai ser. É uma fase importante que vamos atravessar e estou muito preparado”, pontuou.

Já o procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), Alisson Carvalho de Alencar, reforçou o posicionamento do órgão como defensor do ordenamento jurídico e classificou a data como um dia histórico.

“O tribunal conta agora com sua composição plena, constitucional. Em nome do MP de Contas, desejo que o conselheiro exerça com excelência suas atribuições, como sempre tem exercido. Conte com o MP de contas em todo esse processo”, declarou.

Ao fim da sessão, o consultor jurídico-geral do TCE-MT, Grhegory Maia, também saudou o conselheiro. “É com muito orgulho que vejo essa composição, que tem cinco membros que pertenceram ao Poder Legislativo. Uma composição que tem uma visão técnica, mas também política e institucional”, concluiu.

André Garcia Santana

Secretaria de Comunicação/TCE-MT

E-mail: imprensa@tce.mt.gov.br

Flickr: clique aqui