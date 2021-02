TRIGO/CEPEA: Baixa oferta sustenta preço

Cepea, 18/02/2021 – Os valores internos do algodão em pluma seguem em alta e renovando, portanto, as máximas nominais da série histórica do Cepea, iniciada em julho de 1996. De acordo com pesquisadores do Cepea, a sustentação vem da alta nos valores internacionais e do bom ritmo das exportações brasileiras da pluma. Além disso, incertezas sobre o tamanho da nova safra e o fato de um bom volume dessa próxima temporada já estar comprometido também afastam vendedores e reforçam o movimento de elevação nos preços internos. Do lado comprador, agentes estão preocupados com o repasse dos custos aos elos a jusante da cadeia têxtil e, com isso, buscam ampliar o prazo para pagamento. Fonte: www.cepea.esalq.usp.br