TRIGO/CEPEA: Cotações atingem recordes nominais no PR e no RS

Cepea, 27/04/2021 – Os atuais valores do trigo no Paraná e no Rio Grande do Sul são os maiores, em termos nominais, das respectivas séries históricas do Cepea, iniciadas em fevereiro de 2004. No Paraná, o trigo é negociado acima dos R$ 1.600,00/tonelada, e no Rio Grande do Sul, de R$ 1.500,00/t. Apesar do patamar recorde nominal, as negociações do cereal no mercado interno seguem lentas. Parte dos colaboradores do Cepea acredita que o preço do trigo pode se enfraquecer apenas quando os valores do milho recuarem, já que ambos são utilizados para ração. No Paraná, como a disponibilidade de trigo da safra passada é baixa, alguns demandantes importam o cereal da Argentina e/ou do Paraguai. Fonte: www.cepea.esalq.usp.br