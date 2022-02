TRIGO/CEPEA: Dólar e queda externa pressionam valores, mas demanda está firme

Cepea, 08/02/2022 – Os valores dos etanóis anidro e hidratado registraram baixas expressivas na primeira semana de fevereiro no mercado spot do estado de São Paulo. Entre 31 de janeiro e 4 de fevereiro, o Indicador CEPEA/ESALQ semanal do hidratado foi de R$ 2,9073/litro, diminuição significativa de 8,14% frente ao período anterior. No caso do anidro, a redução foi de 6,63%, com o Indicador CEPEA/ESALQ fechando em R$ 3,4871/litro. Segundo pesquisadores do Cepa, a maior oferta de etanol seguiu pressionando as cotações em toda a região Centro-Sul. Os volumes negociados continuam pequenos, com agentes de distribuidoras mostrando expectativa de novas desvalorizações do biocombustível e ainda relatando desempenho das vendas de hidratado menor frente à gasolina C. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)