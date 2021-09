TRIGO/CEPEA: Ritmo de negócios está lento; preços estão praticamente estáveis

Cepea, 08/09/2021 – Na segunda-feira, 6, o Indicador CEPEA/ESALQ do açúcar cristal renovou o recorde nominal da série do Cepea, a R$ 139,59/saca de 50 kg – nesta parcial de setembro (até o dia 6), o avanço é de 1,62%. Agentes de usinas paulistas têm confirmado a menor produção de açúcar, devido às reduções no volume e na produtividade da cana – vale lembrar que fatores climáticos, como seca e geadas, prejudicaram as lavouras de cana-de-açúcar desta safra 2021/22. Segundo pesquisadores do Cepea, a demanda pelo cristal no mercado doméstico, por sua vez, foi menor no início de setembro frente ao observado no encerramento de agosto, quando a liquidez esteve aquecida. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)