Trinta e cinco pessoas são presas durante operação na Região Sul

O coronel Wesney de Castro Sodré assume na noite desta sexta-feira (04.10), as 19h, no Centro de Evento Governador Dante de Oliveira, o 3º Comando Regional da Polícia Militar de Sinop (a 500 km de Cuiabá), em substituição ao coronel Valter Luiz Razera.

Sodré deixou na semana passada, a pedido, o Comando Geral Adjunto da PM, função que exercia desde o início do ano. No 3º CR ele estará à frente das ações da Polícia Militar em Sinop e outros oito municípios (Sorriso, Vera, Cláudia, Feliz Natal, Santa Carmem. União do Sul, Nova Ubiratã, Ipiranga do Norte).

O novo comandante tem 44 anos, dos quais 24 no exercício da carreira militar. Além do Curso de Formação de Oficial (CFO), fez Especialização em diversas áreas, entre as quais Gestão da Segurança Pública e Gestão e Tecnologia Educacional e o Curso Superior de Polícia com ênfase em Estudo de Comando e Estado Maior.

Entre os cargos que já exerceu, Wesney Sodré foi secretário-chefe da Casa Militar entre junho de 2017 e dezembro de 2018, e comandou o 7º Comando Regional da PM, com sede em Tangará da Serra (239 km de Cuiabá).

Já o coronel Razera está deixando o comando do 3º CR após quatro anos e cinco meses. Antes, por mais de um ano, já havia exercido a função de comandante-adjunto.

Nesse período, além da redução dos índices de roubos em 40%, como apontam as estatísticas deste ano em relação ao ano passado, as ações sob o comando do coronel Razera incluem a criação do Comando de Ação Rápida (CAR) e da Companhia de Força Tática de Sorriso(antes havia somente em Sinop).

Em seu comando, Razera fortaleceu a repressão à violência na região, especialmente o tráfico de droga, atuando de maneira integrada com a Polícia Judiciária Civil, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Razera está indo para a reserva remunerada (equivalente a aposentadoria para os civis).

14º COMANDO

Também nesta sexta-feira (04), pela manhã, acontece a troca de comando do 14º CR, com sede em Nova Mutum. O coronel Cláudio Fernando Carneiro Souza assume o comando em substituição ao coronel Marcos Vieira da Cunha. Fernando já atua como comandante-adjunto dessa regional da PMMT.

Além de Nova Mutum esse comando atua em Lucas do Rio Verde, Santa Rita do Trivelato, Diamantino, São José do Rio Claro, nova Maringá, Arenápolis, Alot Paraguai, Santo Afonso e Nortelândia.