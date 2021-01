Trotes aos números de emergência tiveram redução de 40% em 2020

Foto: Sandra Costa

Presidente da Comissão de Segurança Pública e Comunitária da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) iniciou as conversações junto à bancada federal de Mato Grosso a fim de conseguir recursos para a instalação de uma base do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) no município de Rondonópolis. O primeiro a receber o ofício com a solicitação do parlamentar foi o deputado federal José Medeiros (PODE), na quinta-feira (7). Quem também participou da reunião foi o vereador eleito por Rondonópolis Dr. José Felipe (PODE).

“Estamos iniciando as conversas junto aos representantes da bancada federal para conseguirmos recursos financeiros para que a base do Ciopaer em Rondonópolis seja uma realidade. Essa é uma luta nossa desde 2019, sabemos da importância de ter um helicóptero para atendimento aéreo na nossa região, pois isso vai beneficiar todas as Forças de Segurança. Vim buscar esse apoio do deputado federal Medeiros, que é representante da área de Segurança Pública como Policial Rodoviário Federal”, afirmou Delegado Claudinei.

De acordo com levantamento da gestão do Ciopaer, o custo aproximado para instalação de uma base seria em torno de R$ 28 milhões, sendo R$ 25 milhões para aquisição de um helicóptero; R$ 2 milhões para construção do hangar; R$ 600 mil para compra de um caminhão tanque de abastecimento; R$ 400 mil para aquisição de mobiliário básico para o hangar.

“Demais custos como disponibilização de efetivo, formação de pilotos, equipamentos, formação de mecânicos e custeio operacional ficariam a cargo da Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp)”, detalha Claudinei.

Na oportunidade, o deputado federal José Medeiros disse que vai trabalhar em busca desses recursos. “O Delegado Claudinei, sempre preocupado com as questões de Segurança, já tinha feito esse pleito anteriormente. Pediremos dois helicópteros apropriados que vão atender todas as forças policiais e até mesmo a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). Vamos trabalhar para que essas emendas sejam possíveis”, garantiu Medeiros.

ARTICULAÇÃO – Nos próximos dias, o deputado estadual vai entregar ofícios a todos os representantes da bancada federal de Mato Grosso. Além disso, na função de presidente da Comissão de Segurança Pública e Comunitária e no cargo de deputado estadual, o Delegado Claudinei fez indicações ao Governo do Estado solicitando a instalação da base do Ciopaer em Rondonópolis.

Para o prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio, o deputado solicita a doação do terreno para a implantação da base do Ciopaer. “E queremos contar com o apoio do vereador eleito Dr. José Felipe, juntamente com o vereador eleito Marisvaldo, do nosso partido em Rondonópolis, para nos ajudar nessa demanda”, finaliza Delegado Claudinei.