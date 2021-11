Tudo pronto para a realização do Bazar do Bem

Mais de 3.500 peças entre roupas novas e seminovas, calçados, bolsas e acessórios, doados por empresários e sociedade em geral, estarão à venda, com preços acessíveis durante o Bazar do Bem. O evento que terá toda a renda revertida para o lar dos idosos “São Vicente de Paulo” acontece nos dias 1 e 2 de dezembro, no antigo Buffet Cravo e Canela, localizado na Rua Livramento, 407, próximo a Igreja Nossa Senhora da Guia.

Essa é a primeira ação realizada pela primeira-dama de Várzea Grande, Promotora de Justiça Kika Dorilêo Baracat que criou uma rede de voluntariado que vai reforçar os programas sociais desenvolvidos no município. O Gabinete de Apoio às Ações Transformadoras – GAAT – além de dar suporte às ações elencadas pela Secretaria de Assistência Social, vai criar eventos beneficentes em prol de causas e ainda ajudar instituições.

“Lançamos a ideia do bazar e a população local abraçou essa causa, além do engajamento de personalidades políticas e empresariais que manifestaram seu apoio por meio das redes sociais, gravando vídeos destacando a ação, e também fazendo o chamamento de outras pessoas para participarem desse evento social”, destacou a primeira-dama surpreendida com adesão de várias pessoas que ajudam de forma voluntária o Bazar.

Kika Dorilêo Baracat disse que toda a população está convidada a visitar o bazar e adquirir peças lindas, e com preços acessíveis, e o mais importante, contribuir com a causa social. “Muitas instituições contam com doações voluntárias para exercerem suas atividades, por isso os eventos beneficentes são importantes para assegurar a arrecadação de recursos e garantir que o trabalho continue sendo desenvolvido sem interrupções. Esse é o nosso desejo, por isso criamos o Gabinete de Apoio às Ações Transformadoras, cujo objetivo é contribuir com as causas sociais e também ajudar as instituições ou organizações não governamentais”.

A primeira-dama informou ainda que o Gabinete é composto exclusivamente por pessoas voluntárias às causas sociais, sem fins lucrativos e que queiram ajudar nas ações desenvolvidas pelo poder público ou eventos que tenham caráter social. “Enquanto primeira-dama estarei atuando no gabinete nos dias em que a minha agenda de trabalho, como Promotora de Justiça, permitir. A minha contribuição ao GAAT também é feita de forma voluntária”.

ATUAÇÃO: Uma das propostas do GAAT foi o de criar um espaço online – onde às pessoas voluntárias e apoiadores – pudessem acompanhar as ações sociais desenvolvidas em Várzea Grande e, ao mesmo tempo, colaborar com as causas, dando sugestões ou contribuindo com uma das ações já em curso.

O Gabinete de Apoio às Ações Transformadoras – GAAT – tem um perfil inserido na Rede Social Instagram cuja logomarca do gabinete foi elaborada pela Agência de Publicidade Company – que doou a criação da marca. “Aqueles que quiserem fazer parte desta rede de solidariedade basta seguir a página e acompanhar de perto todas as nossas ações e serviços”, convidou a primeira-dama.