Tukinha Banda Show e grupos de siriri e cururu fazem a festa da Rua do Rasqueado no bairro São Francisco

Se aproximam os últimos dias para garantir a participação no processo seletivo da Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, que oferece 157 vagas temporárias, sendo 60 para contratação imediata e 97 para cadastro de reserva. O prazo para inscrição termina no próximo dia 10 e a taxa de R$ 60 (médio e técnico) e R$ 70 (superior) deve ser paga até 11 de outubro, pois só após o pagamento, a inscrição no seletivo é confirmada.

As vagas são para os níveis médio, médio técnico e superior, com salários que vão R$1.205,77 a R$ 3.277,57. As contratações são temporárias e os contratos terão validade de dois anos, podendo ser prorrogados por igual período.

Para o nível médio, as vagas são para Atendente, Técnico em Libras, Técnico Administrativo, Agente de Inspeção Sanitária de Produtos de Origem Animal e Monitor de Equipamentos. Para o médio técnico, as vagas são para Técnico Agrícola ou Agropecuário.

Já para nível superior, há vagas para graduados em Direito, Economia, Engenharia Agronômica, Engenharia Sanitária, Zootecnia, Nutrição e Medicina Veterinária. O cargo de Analista de Desenvolvimento Econômico Social e Trabalhista, que oferece 10 vagas imediatas, aceita formação em nível superior em qualquer área.

De acordo com a secretária de Agricultura, Débora Marques, a contração dos classificados será imediata e começarão no início de janeiro. Além disso, ela informou que há grande possibilidade de utilização do cadastro de reserva uma vez que as demandas da pasta estão crescendo.

O processo seletivo será realizado em duas etapas: prova objetiva, aplicada no dia 24 de novembro, e análise de títulos (de acordo com a função). O resultado final da prova objetiva está previsto para o dia 3 de dezembro. As contratações começam no dia 2 de janeiro de 2020.

Serviço:

Processo Seletivo Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico de Cuiabá

Vagas: 157 vagas, sendo 60 para contratação imediata e 97 para cadastro

Escolaridade: médio, médio técnico e superior

Inscrições: 09/09 a 10/10/2019, pela internet(www.selecon.org.br)

Taxa: R$ 60,00 (médio e técnico), R$ 70,00 (superior)

Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC): 0800 799 9905 – (65) 3653 0131 – (65) 3642 7184 – (21) 2532-9638, (21) 2215-2131, somente em dias úteis, das 9h às 17h.

Posto de Informações Selecon – Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1856 – sala 403 – Jardim Aclimação – Cuiabá-MT – somente dias úteis, das 9h às 17h.