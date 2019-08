Turma Recursal do Procon fecha julho com R$ 1,7 mi em multas

A Superintendência de Arquivo Público de Mato Grosso recebeu uma visita guiada de um grupo de 31 alunos do 6º ano do Colégio Aptus, na manhã desta quarta-feira (07.08). Os estudantes foram recepcionados no auditório da Instituição pela superintendente Vanda da Silva, que contou diversas curiosidades sobre os documentos preservados no local. Histórias sobre as primeiras pessoas a chegar em Cuiabá, comemorações religiosas e até mesmo a construção do prédio que hoje abriga o Arquivo Público foram alguns dos assuntos abordados.

O gerente de Atendimento, Waltemberg Santos, e a historiadora, Yumiko Takamoto, apresentaram vários documentos aos alunos. O jornal mais antigo disponível na unidade, a Gazeta Cuyabana, de 1847, Inventários de 1719 e um livro de matrículas de escravos datado de 1861 foram os registros observados pelos estudantes.

De acordo com o professor de História, Allan Felipe da Silva, a visita faz parte de um projeto conjunto entre as disciplinas de História e Português. “Estamos trabalhando linguagens e fontes históricas. Aqui é o lugar ideal para eles verem como funciona na prática e entenderem mais sobre essas matérias”, afirmou o docente.

A equipe do Arquivo Público realizou uma atividade com os visitantes, que consistiu na transcrição de uma Carta de 1757. Com o exercício, os alunos puderam notar as mudanças pelas quais a linguagem passou com o passar dos anos.

Visitações ao Arquivo

Para visitas em grupo ao Arquivo Público é necessário realizar um agendamento com antecedência, através do formulário que consta no site do Arquivo Público de Mato Grosso ou pelo e-mail: arquivopublico@seplag.mt.gov.br

A instituição, localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 451, no centro de Cuiabá, fica aberta de segunda a sexta-feira. O horário de atendimento ao público é das 8h às 12h e das 13h às 17h. A Superintendência de Arquivo Público é uma unidade vinculada à Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag).

Mais informações no telefone (65) 3613-1800/1802.