TV Brasil é premiada por programa sobre golpes na internet

Episódio do programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, recebeu menção especial do Prêmio ESET de Jornalismo em Segurança da Informação 2021 como o melhor trabalho da Região Brasil. A reportagem As Definições de Fraude foram Atualizadas, da jornalista da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Gracielly Bittencourt Machado, para o programa, foi ao ar em abril de 2021 e alcançou a maior pontuação no país. O episódio premiado mostrou histórias de pessoas que sofreram golpes e apresentou dicas de como não cair nas armadilhas cibernéticas.

Gracielly conta que decidiu propor a pauta como uma forma de alertar as pessoas e de mostrar soluções fáceis que todos podem adotar para se prevenirem contra fraudes. “Com a pandemia, passamos a usar celulares e computadores para quase todas as atividades cotidianas e, com isso, comecei a ouvir vários relatos de pessoas que foram vítimas de golpes virtuais. Muitas vezes, são golpes simples que se aproveitam de um momento de distração ou de informações que nós mesmos deixamos disponíveis nas redes”, lembra.

A colaboração dos colegas de equipe, o produtor Tiago Bittencourt e a editora Flavia Lima, foram fundamentais para a realização da matéria. Juntos, eles investigaram o tema por algumas semanas, conversaram com diversos especialistas para levar informações de modo acessível ao público, inclusive para aqueles sem tanta familiaridade com a tecnologia.

Na equipe do programa da emissora pública há quatro anos atuando como repórter e produtora, Gracielly Bittencourt recebe com satisfação a primeira premiação internacional. “Eu e minha equipe recebemos alguns prêmios que nos orgulham e mostram a importância da Comunicação Pública no cenário de comunicação do país. Este é o meu primeiro prêmio internacional e estamos super felizes por mais esse reconhecimento do trabalho que realizamos com tanta dedicação”, compartilha a jornalista.

A coordenadora da equipe do núcleo de programas jornalísticos, Cíntia Vargas, também responsável pela produção do Caminhos da Reportagem, ressalta o cuidado com que o episódio foi feito. “A pesquisa do tema, a reportagem, a produção, a busca por personagens e a edição final das imagens, que ganharam um brilho especial, geraram um conteúdo jornalístico de qualidade com foco na prestação de serviço.”

Prêmio

Desde 2008, a ESET da América Latina entrega o prêmio ao Melhor Trabalho de Jornalismo sobre Segurança da Informação. Podem participar do prêmio jornalistas da América Latina que tenham publicado matéria abordando questões de segurança da informação em um meio latino-americano (gráfico, multimídia ou digital).

Apenas um trabalho é inscrito por cada categoria: gráfica (matérias publicadas em jornais e revistas ou geradas por agências de notícias), digital (artigos publicados apenas na mídia digital, portais, blogs e outros), e multimídia (trabalhos apresentados em rádio ou televisão). Além disso, também há o reconhecimento a trabalhos das regiões da América Latina – para o prêmio divididas em regiões: Andina, do Brasil, Sul-Americana do Caribe, América Central, México, e, Rio Platense.

O júri é composto por jornalistas reconhecidos da América Latina, e os trabalhos são avaliados de acordo com a relevância social do tema desenvolvido, a originalidade da pesquisa, o tratamento da informação, a qualidade narrativa e a utilização correta da terminologia técnica.

Caminhos da Reportagem

Contar grandes histórias, com uma visão diferente, instigante e completa. É essa a missão do Caminhos da Reportagem, um dos mais tradicionais programas jornalísticos da TV Brasil.

Saúde, economia, comportamento, educação, meio ambiente, segurança, prestação de serviços, cultura e outros tantos temas são abordados de maneira única, levando conteúdo de interesse para a sociedade. Tudo isso com a diversidade regional em pauta e equipes em Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo.

O trabalho minucioso e bem executado é reconhecido no meio jornalístico. Nos últimos dez anos, o Caminhos acumulou mais de 55 prêmios e 25 indicações em importantes premiações de excelência nacional e internacional tais como o Prêmio CICV de Cobertura Humanitária Internacional (Comitê Internacional da Cruz Vermelha), o Prêmio de Comunicação da CNBB, Prêmio Longevidade Bradesco Seguros, Prêmio Synapsis de Jornalismo e Prêmio TAL – Televisión America Latina, entre outros.

Assista a íntegra do programa