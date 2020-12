TV – Veja quem são os novos diretores da Aprosoja MT

Oportunidades contemplam cursos de graduação, pós-graduação e extensão, com parcelas de R$ 179.

Mesmo em um ano desafiador como 2020, a agropecuária brasileira manteve o ritmo de produção, gerando emprego e renda no campo. Quem pretende aproveitar as oportunidades do setor para o mercado em 2021, pode contar com a Faculdade CNA, que chegou a oito polos de Mato Grosso do Sul disponibilizando cursos de graduação, pós-graduação e extensão.

Estão sendo oferecidos cursos superiores de Tecnologia em “Gestão do Agronegócio”, “Processos Gerenciais”, “Gestão Ambiental” e Tecnologia “Gestão de Recursos Humanos”.

“A Faculdade CNA tem como diferencial a qualidade de ensino voltada ao agro. É uma instituição ligada diretamente à CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil)”, destaca o diretor do Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte do Senar, Francisco Paredes.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até fevereiro do próximo ano, porém as vagas são limitadas. “Há um limite de vagas, que estão disponíveis para todo o Brasil. Se outros estados demandarem, pode ser que as vagas se encerrem. Então, quem é de Mato Grosso do Sul e tem interesse, não pode deixar para depois”, alerta.

Os cursos serão desenvolvidos integralmente no formato on-line, com polo de apoio nas cidades de Campo Grande, Aparecida do Taboado, Coxim, Maracaju, Ivinhema, Dourados, Três Lagoas e Sidrolândia. As capacitações para graduação, pós-graduação e extensão têm mensalidade fixa de R$ 179. Todos os cursos têm reconhecimento do

MEC (Ministério da Educação), com conceito 4, em uma escala de 1 a 5, segundo avaliação do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais).

Assessoria de Comunicação do Sistema Famasul – Leandro Abreu