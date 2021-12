TVAL completa 20 anos no próximo domingo (19)

Torre da TV Assembleia. Foto: FABLICIO RODRIGUES / ALMT

No próximo domingo (19), a TV Assembleia Legislativa de Mato Grosso (TVAL) completa 20 anos de criação. A emissora nasceu para aproximar a população mato-grossense de seus representantes estaduais e teve seu primeiro programa levado ao ar – em fase experimental pelo canal 36 TV a cabo – na sede do Parlamento estadual, localizado à época na rua Barão de Melgaço.

A ideia de criação de uma TV pública foi da Mesa Diretora – da 14ª Legislatura (biênio 2001/2003) – à época presidida pelo ex-deputado Humberto Bosaipo e a primeira-secretaria ocupada pelo ex-deputado José Geraldo Riva. O primeiro conteúdo exibido pela TVAL foi o documentário sobre o Campo D’Ourique, local da atual sede da Câmara Municipal de Cuiabá.

Depois disso, nesses 20 anos da emissora, a grade de programação sempre se manteve eclética, com jornais diários, musicais, esportes, documentários regionais e nacionais, literatura, entrevistas com personalidades de diversas áreas do conhecimento e ainda debates políticos e eleitorais.

À época, o secretário de Comunicação da Assembleia Legislativa era Adriangelo Antunes e o diretor-geral da TV, Wanderley Oliveira (já falecido). Os ex-deputados J. Barreto e Nico Baracat, que também faleceram, ficaram responsáveis pela execução do projeto de criação da TVAL, a pedido da Mesa Diretora.

Depois da primeira meta finalizada, com a criação de uma emissora de TV canal fechado, o próximo desafio era transformá-la em canal aberto. A expansão dos sinais para todos os 141 municípios possibilitaria a participação da população, que poderia acompanhar o dia a dia do Parlamento mato-grossense.

A história da TV Assembleia foi construída por muitos servidores, entre eles Arnaldo Campos e Wanderley Oliveira. Foto: RONALDO MAZZA / ALMT

Por isso, em 2002, a ALMT aprovou projeto de resolução ampliando as parcerias para a transmissão de programas das TVs Senado e Câmara Federal e, ainda, com outras Assembleias Legislativas, clubes de serviços, Senai, Sesc, Sebrae, TV Cultura e organizações não governamentais.

Nesse mesmo ano, ainda na antiga sede do Parlamento, a emissora ocupou um novo espaço, possibilitando melhores condições de trabalho a seus servidores. A implantação da TV fez parte do Sistema de Informações da Assembleia Legislativa, que incorporou as mídias rádio, televisão, site – com Plenário on-line, mantendo a transparência das ações institucionais da Casa.

Dois anos depois, em 2004, representantes da Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas (Astral) foram até a Capital paulista, para participar do Seminário “TV Legislativa: um canal de inclusão social”. O principal mote do debate foi o de transformar as TVs fechadas em canais abertos.

Com a instalação da TVAL, em canal fechado, as imagens chegavam apenas em duas cidades mato-grossenses: Cuiabá e Várzea Grande. O sinal era emitido em UHF (Frequência Ultra Alta), com a possibilidade de estender as programações para outros municípios do interior por meio do satélite Brasil Sat 3.

Mas antes da programação da TV chegar às casas dos mato-grossenses, em canal aberto, a emissora passou a operar por satélite. Em 2006, o ministro das Comunicações, Hélio Costa, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, assinou o processo de licença para transformar o canal fechado da TVAL em canal aberto. A abertura do canal, tornando a programação disponível a toda sociedade, foi conduzida pela Mesa Diretora da 15ª Legislatura e pelo secretário da TV, Wanderley Oliveira.

Inauguração da torre da TV Assembleia. Foto: JUPIRANY DEVILART / ALMT

No final de 2006, a TVAL estava autorizada a operar em Canal aberto 30 UHF, de forma experimental. A autorização foi publicada no Diário Oficial da União do dia 24/11/2006, por meio de um Decreto assinado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A programação, veiculada pelo canal 36, passou a ser exibida pelo canal 16.

Em 2011, na nova sede localizada no Centro Político Administrativo, o sinal digital da TV aberta passou a atingir 13 municípios da Baixada Cuiabana e cidades-polos, mas, para ampliar o número de telespectadores da emissora, foi preciso instalar uma torre de transmissão de 110 metros de altura para a TV Assembleia.

Nesse mesmo ano, a Mesa Diretora firmou convênio com a Câmara dos Deputados para receber equipamentos avaliados na ordem de R$ 3,7 milhões. A emissora era a única das Assembleias Legislativas a ter torre de transmissão própria, com capacidade para transmitir imagens em HD, além de oferecer um canal de rádio FM.

À época, o complexo de transmissão foi composto por uma torre em tubulação, uma antena Slot oito fendas (ideal para transmissão de sinais de TV digital e analógica) e sala climatizada, com 140 metros quadrados. Nela, foram instalados os transmissores, geradores e transformadores. Com isso, as imagens da TV chegavam às casas da população residente em Cuiabá e em outros 12 municípios da Baixada Cuiabana.

Mas a proposta definida era que as transmissões do Canal 30 aberto chegassem a 90% da população mato-grossense. Para isso, foi assinado o termo de cooperação técnica entre o Parlamento estadual e a Câmara dos Deputados. Quando a TVAL completou dez anos, foi a primeira a transmitir o campeonato mato-grossense de futebol, pelo período de três anos.

Uma das propostas ventiladas foi que a TVAL transmitisse sua programação pelo sistema digital (canal aberto 61). A mudança permitiria que as imagens e sons chegassem com mais qualidade às casas dos mato-grossenses, possibilitando ao telespectador interagir com os programas. Com isso, abriria a concessão de mais 139 canais de TVs digitais.

O custo da implantação desse sistema digital foi da Câmara Federal. O investimento em antena, transmissores e acessórios foi de aproximadamente R$ 2,7 milhões.

Atualmente, a TVAL conta com dois veículos (vans) que são utilizadas para as transmissões ao vivo. Com as unidades móveis, a emissora passa a ter autonomia para transmitir eventos parlamentares, via satélite ou por streaming (conteúdos de transmissão pela internet) para qualquer região de Mato Grosso. Além disso, a emissora fez mudanças em sua identidade visual.

As inovações foram realizadas também na grade de programação da TVAL, com dois novos produtos: Direto do Plenário e A Semana. O primeiro consiste em entradas ao vivo, antes das sessões plenárias, com o objetivo de repercutir a ordem do dia com os deputados. “A Semana” é um resumo dos principais acontecimentos do Parlamento e vai ao ar às sextas, sábados e domingos.