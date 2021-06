TVAL volta a exibir aulas do Pré-Enem Digital na próxima segunda-feira (14)

Foto: FABLICIO RODRIGUES / ALMT

Com Lina Carvalho/ TVAL

As aulas do programa Pré-Enem Digital voltarão a ser exibidas pela TV Assembleia, canal 30.1, a partir do dia 14 de junho. As transmissões irão ao ar às segundas e quartas-feiras, das 7h às 8h e das 20h às 21h, e aos sábados, das 9h às 10h e das 17h às 18h.

Para a secretária de Comunicação Social da Assembleia, Rosimeire Felfili, a retomada das transmissões faz parte de um trabalho em conjunto com a Mesa Diretora do Parlamento. Neste momento de “Os deputados não mediram esforços para viabilizar este projeto porque havia uma necessidade em atender milhares de alunos que, de certa forma, ficaram desamparados neste momento de pandemia”.

O superintendente da TV Assembleia, Jaime Neto, destacou a importância da continuidade da parceria iniciada em 2020 entre a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e a Assembleia Legislativa. “Nós começamos [o programa] em maio, devido à pandemia e o fim das aulas presenciais, e aí houve um acordo entre a ALMT e a Seduc para que essas aulas fossem transmitidas pela TVAL. Durante todo o ano passado nós fizemos essas transmissões com as aulas do Pré-Enem e no final nós inovamos, fazendo várias aulas no teatro Zulmira Canavarros ao vivo, aos sábados”.

Segundo o secretário de estado de Educação, Alan Porto, em 2021 o programa apresentará novidades. Uma delas é que as aulas e a trilha formativa também estarão disponíveis também no canal do You Tube do Pré-Enem Digital. “Vai ter o concurso de redação, vai ter uma trilha formativa, além de redação, interpretação de texto, literatura e projeto de vida. Para os estudantes do terceiro ano essa é a oportunidade de dar um passo muito importante para ingressar em uma universidade federal”, afirmou.

O concurso de redação promovido pela Seduc é destinado aos estudantes do terceiro ano do Ensino Médio e terá como tema: “A mulher negra e o enfrentamento ao racismo em Mato Grosso”. As inscrições deverão ser realizadas de 5 a 30 de julho. Serão selecionadas as 10 melhores redações e haverá entrega de premiações aos estudantes, aos professores de Língua Portuguesa que os orientaram e à unidade escolar a qual pertencem.

Enem 2021 – As inscrições para o Enem 2021 ocorrerão de 30 de junho a 14 de julho e as provas serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro.