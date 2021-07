tyrForça Tática prende passageiro com meio quilo de droga em carro de aplicativo

A equipe de Força Tática da Polícia Militar prendeu um passageiro de carro de aplicativo com meio quilo de pasta base de cocaína, na região central do munícipio de Cáceres. A droga foi apreendida durante checagem veicular da PM.

No período da tarde, os policiais abordaram um carro de aplicativo na Avenida 7 de setembro. Durante a checagem veicular, a PM encontrou mais de 540 kg de pasta base de cocaína em uma sacola de roupas no banco traseiro do veículo.

O passageiro confessou que o entorpecente era dele e que levaria a droga a uma pessoa nas proximidades da prefeitura. O motorista do veículo contou que não conhece o passageiro e que foi apenas solicitado para fazer a corrida por meio do aplicativo. Além da droga, a PM apreendeu com o suspeito a quantia de R$ 250. O homem foi preso e conduzido à Central de Flagrantes.

A ocorrência foi entregue para a Polícia Judiciária Civil.