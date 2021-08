UBS do bairro Ilza Terezinha Picolli Pagot realiza Dia D de vacinação contra Influenza neste sábado (7)

A Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Ilza Terezinha Picolli Pagot, na região Norte de Cuiabá, realiza neste sábado (7), das 8h às 17 horas, o Dia D de vacinação contra a Influenza em toda a população acima de 6 meses de idade. Para ser imunizado, basta levar documento com foto, cartão SUS e a caderneta de vacinação.

De acordo com a gerente da unidade, a enfermeira Welignem Leite da Silva, “o objetivo da ação é imunizar em um só dia o maior número de pessoas, colaborando de forma significativa para o alcance da meta de vacinar toda a população em nossa área de abrangência e região”, explica. Para lograr êxito no Dia D, a equipe da unidade tem feito divulgação massiva entre a comunidade, inclusive com áudios em grupos de mensagens e carro de som, no intuito de informar o máximo de pessoas possível sobre o serviço.

A campanha de vacinação contra a Influenza não atingiu a meta em todo o país e Cuiabá não fugiu à regra. Devido à baixa procura pelos grupos prioritários, há um mês, o Ministério da Saúde liberou a vacina para todos que têm acima de 6 meses de idade. A procura então aumentou, mas, mesmo assim, ainda há doses disponíveis nas unidades básicas de saúde.

Mesmo com a abertura da vacinação para a população em geral, as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários continuam sendo imunizadas. São eles: motoristas, cobradores e auxiliares do transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, Forças de Segurança e Salvamento e Forças Armadas, crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, idosos, professores e caminhoneiros.

A vacina protege contra a Influenza A H1N1, Influenza A H3N2 e Influenza B. Importante destacar que deve ser observado um intervalo de 15 dias entre a vacina da Influenza e a da covid-19. No caso de a pessoa ter tomado a primeira dose das vacinas Pfizer ou Astrazeneca, a dose da vacina contra a Influenza pode ser tomada 15 dias após a primeira dose. No caso da Coronavac, que tem intervalo menor entre as duas doses, a vacina da gripe deve ser tomada 15 dias após a segunda dose da Coronavac.

Em Cuiabá, dentre as 107 unidades básicas de saúde, apenas algumas não estão aplicando a vacina contra a Influenza devido ao fato de serem exclusivamente voltadas para os usuários sintomáticos de Covid-19. As unidades que NÃO estão aplicando a vacina da Influenza são: PSF Osmar Cabral / Liberdade, PSF Nova Esperança, PSF Pedra 90 lll e lV e PSF São Gonçalo, na região Sul; PSF Novo Horizonte e CS Ana Poupina, na região Leste; PSF Santa Amália /Jd. Araçá, PSF Santa Isabel I e II e PSF Santa Isabel III, na região Oeste.