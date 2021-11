UBS do bairro Manga começa a receber reforma geral nesta segunda-feira (29)

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, comunica o início da reforma geral e ampliação da UBS – Unidade Básica de Saúde do Bairro da Manga. As obras terão duração de 90 dias, e iniciam nesta próxima segunda-feira (29). Várias melhorias serão implementadas com a obra, possibilitando aumento no atendimento à população da região.

“A Unidade não recebe manutenção e melhorias há alguns anos. Os serviços vão iniciar e deverão ser concluídos em aproximadamente três meses, se as obras transcorrerem no prazo legal. Iniciou o período das chuvas, então não sabemos, porém o prazo está estabelecido pela gestão. Durante este período, os pacientes serão atendidos na Clínica de Atenção Primária do Cristo Rei, onde reforçamos o atendimento nesta localidade, deslocando duas equipes médicas, que atendem na Manga e uma equipe médica para a UBS do Construmat. Os servidores desta Unidade que entrará em reforma serão remanejados para trabalharem nestas duas unidades, até a conclusão da obra”, explicou o secretário municipal de Saúde, Gonçalo de Barros.

De acordo ainda com o secretário de Saúde, a UBS receberá melhorias em toda sua estrutura, desde o piso até o telhado e ganhará novos ambientes para consultórios médicos, mais uma sala de coleta de exames laboratoriais e ampliação da recepção.

“Após reunião entre servidores da Unidade de Saúde, representantes do Conselho Local da Unidade, CMS (Conselho Municipal de Saúde) e das áreas de Saúde, algumas sugestões e necessidades foram acolhidas e serão adotadas na obra. O local receberá manutenção e execução de placas de forro em todo o prédio, instalação de sala de coleta de exames laboratoriais e outras benfeitorias. Com as intervenções, os pacientes e servidores contarão com um espaço mais adequado à prestação de serviços de saúde. Nenhum usuário do SUS da região do Manga, ficará desassistido. Os atendimentos estão garantidos na própria Região do Grande Cristo Rei, nos bairros Construmat e Cristo Rei”, garantiu o secretário.

Atualmente, a UBS do Manga atende mensalmente uma média de 1500 pacientes. Após a obra, o atendimento será ampliado em até 70%. “Esta unidade receberá uma reforma completa para oferecer mais conforto e qualidade de vida aos nossos pacientes, a obra é uma necessidade urgente e irá contemplar toda a parte estrutural do local, garantindo também mais segurança para a equipe de trabalhadores do SUS. Além dessa UBS que entra em reforma, todas as outras unidades estão em manutenção contínua”, informou o secretário municipal de Saúde, Gonçalo de Barros.

Segundo o superintendente da Atenção Primária à Saúde, Geovane Renfro, todas as unidades são visitadas com frequência e suas necessidades estruturais garantidas. “A unidade do bairro Manga estava no cronograma de obras e ações em Saúde da gestão Kalil Baracat. E devido às necessidades de uma obra mais estruturante, resolvemos fechar a unidade para a realização da reforma geral e garantir o atendimento da população do bairro na própria Região do Grande Cristo Rei. Os serviços provisoriamente serão ofertados nos bairros Construmat e Cristo Rei, são os mesmos, como: consultas na área clínica, pediátrica e de enfermagem, e para outros serviços como o exame preventivo de câncer do colo uterino, recebimento de remédios, curativos e testes rápidos, vacinas, coleta exames laboratoriais. Tratar sintomas de viroses comuns como resfriados, gripes, febre, dores de cabeça. Além das ações de Educação em Saúde na área preventiva à saúde da criança, do jovem, adultos e idosos”, garantiu Geovane Renfro.