UBS Dr. Fábio 1 e 2 oferece palestras e material educativo sobre o aleitamento materno para pacientes gestantes e puérperas

Em comemoração ao Agosto Dourado, mês de conscientização e promoção do aleitamento materno, as equipes de saúde da família da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Dr. Fábio 1 e 2 estão promovendo palestras e distribuição de panfletos sobre o tema, todas as quintas-feiras, dia da semana em que ocorrem as consultas de pré-natal com as gestantes e acompanhamento com as puérperas (mulheres que tiveram bebê nos últimos 45 dias). Atualmente, essa assistência em saúde é prestada a quase 100 mulheres na unidade.

A ação é uma iniciativa das enfermeiras da unidade e dos acadêmicos de Enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), que fazem estágio na UBS. Além das palestras e panfletos, eles também afixaram um cartaz na recepção da unidade, com informações sobre os benefícios do aleitamento materno, extração e doação do leite materno.

A enfermeira Linikhennia Blanck Cassol, da equipe de saúde da família do Dr. Fábio 2, explica que a maioria das pacientes atendidas são mães de primeira viagem ou mulheres que engravidaram muitos anos depois do primeiro filho e que, por isso, precisam se atualizar quanto ao parto, ao aleitamento materno e demais cuidados com a saúde delas e do bebê.

Nesta quinta-feira (5), ocorreu a primeira palestra, no período matutino. Foram abordados temas como a importância do aleitamento materno, como fazer extração e doação de leite materno, pega correta do bebê, como tratar do seio em caso de machucar, entre outros. “Elas [as pacientes] tiveram algumas dúvidas, que nós tiramos e que também abordamos durante o pré-natal. A gente prioriza bastante essas informações durante o pré-natal e durante o puerpério pra gente estar reforçando a importância do aleitamento. Nós vemos as dificuldades delas, principalmente quando elas têm que retornar ao trabalho, por isso estamos orientando também sobre a extração”, diz Linikhennia Cassol.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que os bebês sejam alimentados somente com o leite materno até os 6 meses de idade (aleitamento materno exclusivo) e de forma complementar até pelo menos 2 anos de idade. Estudos científicos já comprovam que crianças que não seguem essa recomendação têm mais propensão a desenvolver problemas de saúde, como diarreia, doenças respiratórias, obesidade, hipertensão, colesterol alto, alergias, entre outros. Para a mãe, ajuda a mulher a retornar ao peso anterior à gravidez com mais rapidez, reduz o risco de câncer de mama e do colo do útero. Conforme Linikhennia Cassol, na UBS Dr. Fábio 1 e 2, é comum observar crianças menores de 6 meses não alimentadas exclusivamente com o leite materno sofrendo com alergias e constipações.

Lembrando que, neste ano, o tema do Agosto Dourado no mundo todo é “Proteger a amamentação: uma responsabilidade de todos”, a enfermeira destaca que as palestras e distribuição de materiais educativos estão ocorrendo na recepção da UBS, ou seja, são abertas a todos, independentemente de terem bebês na família ou não. O objetivo dessa abertura do debate a todos é promover ao máximo a conscientização da comunidade para que as mulheres contem com mais suporte das pessoas ao seu redor.

“É importante não só a mulher estar procurando informação porque, por conta da pandemia, elas estão com medo de procurar as unidades de saúde, mas nós estamos preparados para atende-las e é importante elas nos procurarem para tirar as dúvidas, para que elas e o bebê tenham um bom desenvolvimento. O marido, a mãe da paciente também podem estar vindo nos procurar. A gente incentiva que as pacientes venham acompanhadas para que a família também receba essas informações. É um trabalho formiguinha. Quando eles escutam as orientações, muitas vezes eles podem estar orientando outras pessoas”, afirma Linikhennia Cassol.