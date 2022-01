Ulysses Moraes participa de evento e visita abrigo animal em Campo Novo do Parecis

Foto: Fernanda Trindade

O deputado Ulysses Moraes cumpriu agenda no município de Campo Novo do Parecis na última segunda-feira (17). Durante a manhã, o parlamentar participou do Centro Tecnológico Parecis (Ctecno) e conheceu ainda o “Abrigo Peludos e Cia” para receber as demandas do local e poder ajudar de maneira mais efetivo no que fosse possível.

“A voluntária Jaqueline Martelli nos apresentou toda a estrutura desse abrigo animal e recebamos as principais demandas sobre o local. Hoje são mais de 300 animais atendidos pelo abrigo e os voluntários fazem o trabalho de resgate, adoção, tratamento naqueles que chegam em situação de maus-tratos e muito mais. Parabenizo a todos que colocam a mão na massa e fazem a diferença nesse trabalho. Agora vamos ajudar no que for possível”, disse Moraes.

Já no Centro Tecnológico Parecis, o deputado foi a convite da Associação dos Produtores de Soja e Milho Mato Grosso (Aprosoja-MT) para realizar uma visita técnica em solos arenosos, para apresentação dos resultados da safra 2021/22. Com área total de 88 hectares, o Ctecno Parecis pode ser considerado o maior centro de pesquisa independente do Brasil.

“Essas pesquisas são muito importante para ajudar melhorar o setor em relação aos produtos, insumos e sementes. Sempre é importante conhecer mais sobre o agro e estar em contato com os produtores rurais para entender as necessidades do setor e saber como podemos ajudar, seja como projetos, com requerimentos ou emendas”, acrescentou o parlamentar.

Já em relação a defesa animal, vale destacar o deputado lançou no último ano, após muitos pedidos de ajuda dos defensores animais, uma plataforma de denúncia aos maus-tratos animais em todo o estado. Com isso, em 2021 cerca de 200 denúncias foram recebidas e dadas o devido encaminhamento.

“Precisamos combater os maus-tratos e é por isso que visitamos os abrigos animais sempre que passamos pelas cidades. Com essas visitas, por exemplo, já conseguimos destinar três emendas de R$ 200 mil para que os municípios de Tangará da Serra, Primavera do Leste e Canarana possam adquirir uma unidade móvel adaptada para serviços de castração de animais, o castramóvel. Estamos sempre ajudando no que é possível, afinal essa é mais uma causa em que estamos fazendo a diferença”, destacou o deputado.

As denúncias de maus-tratos podem ser enviadas pelo número (65) 99967-8310 ou pelo site https://www.ulyssesmoraes.com.br/resgateanimal/.