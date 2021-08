Ulysses Moraes participará de fórum que irá debater sobre a energia solar Fotovoltaica e Geração Distribuída de Fontes Renováveis

Foto: Fernanda Trindade

O deputado Ulysses Moraes (PSL) participa nesta quarta e quinta-feira (11 e 12) do 10° Fórum de Geração Distribuída da Região Centro-Oeste, em Cuiabá. O evento contará com renomados nomes do setor de geração distribuída (GD) de fontes renováveis no Brasil e no mundo discutindo os principais desafios e oportunidades para o setor, permitindo que especialistas compartilhem seu conhecimento por meio de vídeos e interações ao vivo e online, com os espectadores.

O parlamentar irá participar da abertura do fórum, bem como será palestrante no dia 12 de agosto às 16h45 no painel: o cenário nacional e do Centro-Oeste em novas políticas públicas para GD e energia solar fotovoltaica para empresas.

É importante destacar que Moraes foi um dos deputados de Mato Grosso que defendeu a não taxação da energia solar no estado. De acordo com o parlamentar, “o governo de Mato Grosso não pode cobrar algo inconstitucional e com leis que protegem a isenção”.

“Defendemos as atitudes que criam estímulo e incentivam a energia renovável, gerando empregos e suprindo uma demanda energética. Na Assembleia Legislativa votamos a favor da energia solar e conseguimos derrubar o vetor do governador. Garantimos a gratuidade do sol”, disse Moraes.

O 10° Fórum Geração Distribuída da Região Centro-Oeste será no Hotel Deville Prime e terá abertura na quarta-feira (11).