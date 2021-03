Ulysses Moraes pede conclusão de reforma em escola estadual de Sinop

Foto: ANGELO VARELA / ALMT

O deputado Ulysses Moraes (PSL) apresentou um Requerimento n° 94/2021 à Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc) solicitando informações sobre a reforma da Escola Estadual Cleufa Hubner, em Sinop. Isso, porque chegou ao conhecimento do parlamentar que a reforma na escola estaria paralisada há mais de 7 anos, sem ao menos o governo do estado explicar à população as reais causas dessa demora.

“É triste ver esse tipo de descaso com o cidadão. Essa escola tem uma grande estrutura, com várias salas de aula que ajudariam no processo educacional de crianças e jovens, mas até hoje não tem perspectiva de ser concluída. Contudo, isso não pode ficar assim, estamos cobrando por uma resposta e solução do governo de Mato Grosso”, disse Moraes.

A Escola Estadual Cleufa Hubner aguarda a construção da sua sede própria desde a fundação. Em 2013, o governo do estado licitou a obra, localizada no bairro Jardim das Nações. O prédio com dois pavimentos e espaço suficiente para abrigar os mais de mil alunos matriculados, ficou pela metade. Em 2016, a construtora contratada abandonou a obra que se encontra da mesma forma desde então.

“Hoje, a escola funciona em prédios alugados pelo governo do estado e a reforma nada de ter andamento. Por isso, no Requerimento estamos questionando justamente como está esse processo de conclusão, quais os motivos levaram à paralisação da obra e se tem previsão de retorno”, acrescentou o deputado.

Na avaliação do parlamentar, esse é mais um elefante branco patrocinado pelo governo do estado. “Se depender das nossas cobranças, isso vai mudar. Não podemos admitir tantos anos de reforma e nada de conclusão. Queremos saber quando vai retomar a obra e qual será o prazo de conclusão. A população de Sinop precisa de mais respeito e transparência”, finalizou Ulysses Moraes.