Ulysses Moraes quer esclarecimentos sobre escola estadual com obra parada em São José do Rio Claro

Foto: FABLICIO RODRIGUES / ALMT

O deputado Ulysses Moraes apresentou requerimento n° 73/2021 pedindo informações à Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso (Seduc) solicitando informações sobre a paralisação da construção da escola estadual na cidade de São José do Rio Claro, localizada na Rua Maringá, Bairro Planalto. A construção dessa nova escola teve início em 2014, mas até hoje não foi entregue a população.

“Essa demanda chegou pelos moradores da região que estão indignados com esse descaso do Poder Público. Até hoje, o governo do Estado nem deu a transparecer à população as reais causas da paralisação da construção da escola estadual na cidade de São José do Rio Claro e muito menos previsão de retorno das obras. Por isso, estamos cobrando por respostas do governo”, disse Moraes.

Conforme dados do Geo Obras, a assinatura do contrato 014/2014 para a construção da referida escola estadual, com prazo inicial de conclusão de 365 dias, estava no valor de R$ 4.318.751,44. A construção foi iniciada em 2014 e prevista para ser finalizada em 2015, mas até o momento não entrou nem mesmo na fase de acabamento. E vale destacar que essa unidade escolar contaria com 12 salas de aula, sala de professores, sala de informática, quadra poliesportiva, e outra construções que auxiliariam o processo educacional infantil.

“A população do município precisa saber quais motivos levaram a essa paralisação e se existe uma previsão de retorno dessa construção. Obra parada não dá, vamos continuar cobrando por uma resposta e solução do governo de MT. A população precisa de mais transparência das obras públicas”, finalizou o deputado.