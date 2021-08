Ulysses Moraes volta a cobrar conclusão de Centro de Eventos em Tangará da Serra

Foto: MAURICIO BARBANT / ALMT

Mais um importante empreendimento está sendo executado pelo governo do estado a pedido do deputado Eduardo Botelho (DEM), com a elaboração de projetos para asfaltar 26 quilômetros no Distrito Aguaçu, nas MT – 401 e 402, um sonho antigo dos 3,5 mil moradores da região, que é formada por 23 comunidades, dentre elas: Machado, Carioca I e II, Lobo Guará, Assentos Marcelana, Mineiro, Barra Grande, Forquilha, Terra Vermelha, Santa Cruz, Monjolo.

A confirmação foi dada, nesta quarta-feira (11), pelo secretário de Infraestrutura, Marcelo Oliveira, durante reunião na Sinfra, com o deputado Botelho e comitiva dos representantes da Associação do Distrito Aguaçu – ANDA, presidida por Carlos Smaniotto.

Botelho reforçou a importância do trabalho que vem sendo feito à consolidação desse asfalto à comunidade, que aguarda há muito tempo, e comemorou a informação de que projeto já está sendo elaborado e, assim que aprovado, imediatamente, será feita a licitação, uma vez que o secretário garantiu que já tem dinheiro reservado para fazer essa obra.

“Essa é uma notícia muito boa para a comunidade Aguaçu, passando ali pelo Machado, chegando até na Guia. Essas duas obras vão ser executadas juntas. Essa é uma luta nossa, trabalhamos para levar melhorias à população”, afirmou Botelho.

Derlei Primo, um dos representantes, explicou que aguardam ansiosos pela obra e que sofrem no período da seca, com muita poeira que dificulta, inclusive, o comércio local, além de danos à saúde dos moradores. E no período chuvoso enfrentam muita lama.

“Pedimos para o deputado nos intermediar junto ao governo para que sejamos atendidos. É com muita alegria que vamos dar essa notícia a comunidade, que vem de encontro com os anseios da nossa comunidade, há muito tempo estamos lutando por isso. Agradecemos o governador Mauro Mendes e o deputado Eduardo Botelho que tem nos ajudado e o secretário Marcelo que sempre nos atendeu muito bem. É muito difícil a nossa situação, poeira demais, estrada ruim, dentro do Aguaçu nessa seca a poeira paira no ar e quando dá quatro horas da tarde, se não tiver carro pipa fica ruim demais, prejudicando a saúde também dos nossos idosos”, disse Derlei.

Durante a reunião, o secretário ressaltou o empenho de Botelho em defesa das comunidades. Explicou que antes haviam muitas obras paralisadas, o que impedia o início de novos empreendimentos. Mas, que agora há um canteiro de obras no estado sendo executado, inclusive de recuperação do asfalto na entrada do distrito.

“Todas as obras do entorno de Cuiabá Botelho está à frente. Vem sempre na Sinfra fazer pedidos e os projetos serão realizados com a liberação de recursos. O estado tem recursos para realizar, com qualidade, todas as obras lançadas. Botelho fez solicitações ao governador Mauro Mendes focadas à Baixada Cuiabana e o governador atendeu as solicitações. Já soltamos os procedimentos licitatórios para a elaboração desses projetos de pavimentação no Aguaçu. Então, é um deputado batalhador na região e está sempre pedindo ao governador melhorias, principalmente, na área de pavimentação e atendimento na região do Aguaçu, Guia, Poconé, Livramento. A gente sente a vontade do deputado em melhorar a região”, reconheceu o secretário.