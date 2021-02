Uma pessoa é presa por embriaguez e 16 veículos são removidos durante Operação Lei Seca

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), por meio do MT Ciências, lança nesta semana um ebook, com informações e experimentos científicos voltados à alunos e professores. A ferramenta virtual pode ser encontrada e baixada direto no site do MT Ciências AQUI.

O secretário da Seciteci, Nilton Borgato, explica que ebook se trata de um livro digital, no qual foi criado em um formato que pode ser lido em computadores, celulares, tablets e outros dispositivos digitais de maneira totalmente adaptável.

“O ebook é uma excelente opção de ensino e estudo neste momento de isolamento social. Ele traz cerca de 15 experimentos, com diversas curiosidades e ilustrações, para que a leitura seja simples e agradável aos olhos, e assim, o leitor utilize o dispositivo de acordo com a preferência”, explica.

Segundo a superintendente de Desenvolvimento Científico Tecnológico e de Inovação da Seciteci, Lectícia Figueiredo, o livro virtual foi uma estratégia adotada pela equipe para ampliar e fomentar a popularização da ciência no Estado.

“O ebook é mais uma ferramenta de acesso à ciência, que ensina de forma prática e simples como realizar experiências científicas a partir de algumas ideias e orientações. Os experimentos disponibilizados no ebook também são demonstrados durante visitas à Carreta MT Ciências”, disse.

De acordo com a coordenadora de Popularização da Ciência da Seciteci, Marilene Passos, o ebook é interativo e dinâmico. A ideia é facilitar as aulas práticas para alunos e professores de Mato Grosso, a partir o ensino fundamental, além de promover a iniciação científica, com o intuito de popularizar a ciência.

“Escolhemos experimentos fáceis de serem reproduzidos e com uso de materiais de baixo custo e acessíveis, para que o professor possa inovar nas aulas de ciências, e, a partir destes experimentos ainda criar novos”, falou

A equipe gravou um vídeo para falar da ferramenta. Quem quiser ler ou baixar o arquivo em PDF, pode acessar AQUI