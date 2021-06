Unidade de Cáceres retoma atendimento nesta quarta-feira (9)

Os atendimentos por agendamento da unidade do Ganha Tempo de Cáceres (220 km da capital) foram retomados nesta quarta-feira (09), seguindo todas as medidas de segurança de combate à Covid-19 recomendadas por órgãos de saúde.

Estão em funcionamento no local os serviços do Sistema Nacional de Emprego (Sine), Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), Procon e Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Com a reabertura de Cáceres, todas as sete unidades do Estado já estão funcionando após as medidas de transição de gestão, que agora é feita de forma direta pela Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), já que o contrato de concessão administrativa com o Consorcio Rio Verde Ganha Tempo foi anulado por determinação do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Com a gestão direta o Governo economizará cerca de R$ 8,7 milhões anuais em relação ao contrato com o Consórcio Rio Verde, que em 2019 – último ano em que o funcionamento foi integral sem interrupções nos atendimentos devido à pandemia- custou R$ 19,5 milhões aos cofres públicos com a prestação dos serviços.

Agendamento

Os agendamentos podem ser feitos no site da Secretaria de Planejamento e Gestão. Para realizar o agendamento clique AQUI.